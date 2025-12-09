Monterrey alcanza máxima calificación en materia de seguridad

Adrián de la Garza afirmó que el municipio de Monterrey es el mejor evaluado por la ciudadanía.

De acuerdo con los resultados del reporte de la Organización “Alcalde cómo vamos”, se dio a conocer que Monterrey alcanzó la máxima evaluación con 10 puntos.

El presidente municipal acudió al diálogo convocado por la agrupación para compartir algunas de las estrategias aplicadas en materia de seguridad y movilidad.

“Por la parte reactiva dentro del programa ESCUDO, obviamente es un tema de fortalecimiento de las capacidades policiacas con mayor número de policías, con capacitación y adiestramiento, tenemos un plan muy claro de poder re-implementar y producir al menos 300 policías por año: esto no lo ha hecho ninguna administración en Monterrey”, puntualizó.

Afirmó que la Estrategia al Cuidado del Orden cumple con sus ejes como la transformación de espacios públicos, policía confiable, uso de tecnología para la vigilancia, colaboración institucional y con el sector privado, así como con acciones de prevención.

Además, destacó que dichos proyectos brindan resultados concretos con cruces peatonales habilitados y seguros.

