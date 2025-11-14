Cerrar X
bole_mty_agua_escuela_f9074bf121
Nuevo León

Monterrey instala sistemas de captación de lluvia en 14 escuelas

La ciudad avanza en infraestructura hídrica escolar al impulsar el uso de agua pluvial y la colaboración con universidades y empresas privadas.

  • 14
  • Noviembre
    2025

Monterrey amplió este viernes su red de planteles equipados con Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, al inaugurar de manera simultánea 14 nuevos dispositivos en escuelas ubicadas en zonas de estrés hídrico. Con esta expansión, la ciudad suma ya 25 instituciones educativas que operan con esta tecnología, convirtiéndose en el municipio con más Escuelas con agua en todo México, según informó el alcalde Adrián de la Garza Santos.

La ceremonia principal se llevó a cabo en la Preparatoria 9 de la UANL, donde el edil destacó que el programa Mi escuela resuelve, escuelas con agua abarca desde centros de educación preescolar hasta nivel medio superior. Subrayó que esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre el municipio, la Universidad Autónoma de Nuevo León y empresas como Arca Continental y Coca-Cola, que han impulsado el modelo de captación pluvial como una herramienta clave para la sustentabilidad.

De la Garza señaló que estos sistemas permiten avanzar hacia una cultura del uso eficiente del agua, un recurso especialmente crítico en Monterrey y su área metropolitana. Agregó que la captación pluvial representa no solo una alternativa de abastecimiento para actividades escolares cotidianas, sino también una forma de sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del cuidado ambiental.

El proyecto busca reducir el consumo de agua potable mediante la reutilización de agua de lluvia para labores como riego de áreas verdes, limpieza de instalaciones y uso en sanitarios. Además, las autoridades explicaron que el aprovechamiento de escurrimientos contribuye a la recarga de acuíferos, disminuye la presión sobre la red potable y mitiga riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Los 14 nuevos sistemas inaugurados este viernes beneficiarán de manera directa alrededor de 20 mil estudiantes. De acuerdo con estimaciones municipales, la captación total anual de estas instalaciones podría alcanzar los 2.9 millones de litros de agua, equivalentes a 296 pipas de 10 mil litros cada una.

Durante el evento, Jesús Lucatero Díaz, director de Asuntos Públicos de Arca Continental México, destacó que Monterrey encabeza el país en número de escuelas con infraestructura pluvial. Afirmó que esta situación se debe al trabajo coordinado entre autoridades, empresas e instituciones educativas y anunció que Fundación Coca-Cola y Arca Continental donarán otros 25 sistemas adicionales para 2026, lo que elevaría a 50 el total de escuelas beneficiadas.

También se informó que, en colaboración con la FIFA, se instalarán próximamente otros 25 sistemas como parte de un programa de responsabilidad social vinculado al próximo Mundial de fútbol.

A la inauguración asistieron la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides; el secretario de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez Moreno; el rector de la UANL, Santos Guzmán López; la directora de la Preparatoria 9, Claudia García Dueñas; así como funcionarios, docentes y legisladores invitados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T165539_578_8e24d35702
Instala Herrera comités para prevenir violencia en Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_14_at_1_06_31_AM_44a14f8f85
‘Se abre el telón’… de la Billie Jean King Cup 2025
suspenden_clases_3501d35e0b
Suspenden clases en ocho escuelas por inseguridad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_14_at_11_59_54_PM_a91eb35923
Zarazúa firma doble triunfo y México remonta a Dinamarca
tras_cientos_de_documentos_sobre_epstein_aun_quedan_incognitas_7b692233d0
EUA investigará vínculos de Epstein con Bill Clinton
Autenticos_Tigres_72b3bae8a0
Auténticos Tigres vapulea a Linces y está en Semifinales de ONEFA
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_jpg_5c0f45a814
Vecinos rechazan construcción de megadesarrollo en el Topo Chico
publicidad
×