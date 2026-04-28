Monterrey suma casas para transformar rotonda Llave de Oro

El municipio de Monterrey ha adquirido 28 de las 61 viviendas ubicadas en la rotonda de Llave de Oro, al poniente de la ciudad, como parte de un proyecto vial sobre la avenida Paseo de los Leones. Así lo dio a conocer el alcalde, Adrián de la Garza, quien adelantó que se busca iniciar en breve con la demolición de los inmuebles y las adecuaciones necesarias.

El edil explicó que este primer bloque forma parte de un proceso más amplio, en el que otros propietarios han comenzado a acercarse para negociar la venta de sus viviendas.

"Estas son las primeras 28 casas. Hay más vecinos que se han acercado y estamos avanzando en el proceso para mejorar la vialidad, sobre todo en la zona norponiente. Esperamos sumar más en las próximas semanas y comenzar lo antes posible con las adecuaciones y el retiro de las viviendas", señaló.

Compras se realizan a valor comercial

El alcalde subrayó que las adquisiciones no corresponden a expropiaciones a bajo costo, sino que se están realizando conforme al valor comercial de cada propiedad.

"No se trata de pagar valor catastral, estamos cubriendo montos por encima de ese nivel, es decir, conforme al valor de mercado", puntualizó.

Avanza proceso de compra-venta

De la Garza indicó que ya se han concretado acuerdos adicionales con otros propietarios, mediante promesas de compra-venta que se formalizan una vez realizado el pago correspondiente.

“Después de las primeras adquisiciones, se firmaron nuevos acuerdos. Actualmente estamos en la etapa de pago y, al concluir, se procede con la escrituración”, explicó.

Mayoría de vecinos respalda el proyecto

El munícipe aseguró que una gran parte de los residentes ha mostrado disposición para participar en el proyecto, a pesar de que implica la desaparición de sus viviendas.

“Aproximadamente el 95 % de los vecinos están de acuerdo con esta iniciativa”, afirmó.

Aval del Cabildo y costos estimados

Cabe recordar que el pasado 30 de marzo, el Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad la compra de las 61 propiedades que conforman la rotonda.

De acuerdo con la Dirección de Patrimonio de la Tesorería Municipal, el valor de los inmuebles varía entre 3 millones 200 mil y 6 millones 880 mil pesos, dependiendo de las características y dimensiones de cada uno.

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