Nuevo León

Encienden el 'Balón Mexicano' en la Plaza Zaragoza

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza subrayó que el objetivo es generar conciencia entre la ciudadanía sobre el reciclaje y el cuidado del entorno

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó el encendido de la escultura del “Balón Mexicano” en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal, como parte de las actividades rumbo al Mundial FIFA 2026. 

Durante el evento, el edil explicó que la obra fue elaborada con cableado en desuso retirado de la vía pública, lo que representa un esfuerzo ambiental y de orden urbano.  

“Desde la pasada administración estuvimos trabajando para retirar el cable que ya no se utiliza y que genera contaminación visual; hoy llevamos más de mil 800 kilómetros retirados”, señaló De la Garza, al destacar que este material fue reutilizado para crear la escultura. 

 El alcalde subrayó que el objetivo es generar conciencia entre la ciudadanía sobre el reciclaje y el cuidado del entorno. 

“Quisimos hacer esta pieza en alusión al Mundial, utilizando cable en desuso para recordar que tenemos que reciclar y evitar seguir contaminando la ciudad”, expresó. 

Por su parte, el artista José Pineda detalló el proceso creativo de la obra y el uso de distintos tipos de cable para darle forma y textura: “Todo el material que se ve son cables de telefonía y fibra óptica; cada parte del escudo y del balón tiene un tipo de cable distinto, trabajado y moldeado para lograr el volumen y las formas”, explicó. 

El "Balón Mexicano" estará ubicado en la Plaza Zaragoza durante la época mundialista con la esperanza de atraer a los regiomontanos y turistas para conectar la conciencia del reciclaje con la pasión del futbol.

 


