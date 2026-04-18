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Nuevo León

Movimiento Ciudadano activa más de 1,500 Círculos Ciudadanos

Movimiento Ciudadano tomó protesta a más de mil 500 integrantes de los Círculos Ciudadanos en Monterrey, en un evento encabezado por Martha Herrera

  • 18
  • Abril
    2026

Movimiento Ciudadano dio un paso clave en su estrategia territorial al tomar protesta a los Círculos Ciudadanos de Monterrey, un proyecto que busca fortalecer la participación social y dar seguimiento a las demandas de la población en toda la capital de Nuevo León.

El evento, realizado en Pabellón M, reunió desde temprana hora a cientos de ciudadanos que se dieron cita para formar parte de esta iniciativa, considerada por el partido como el motor de su estructura.

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Liderazgo y respaldo político

La ceremonia estuvo encabezada por la Coordinadora Operativa Municipal de Monterrey, Martha Herrera, quien estuvo acompañada por figuras de peso dentro del movimiento como Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional; Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos; y Baltazar Martínez, coordinador estatal en Nuevo León.

También asistieron el gobernador Samuel García y el senador Luis Donaldo Colosio, quienes manifestaron su respaldo al proyecto y a la participación ciudadana que lo impulsa.

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Durante su intervención, Baltazar Martínez subrayó que los Círculos Ciudadanos representan la base del proyecto político de Movimiento Ciudadano.

“Esta es la formalización y activación del verdadero motor que tiene nuestro movimiento, que son los Círculos Ciudadanos. Aquí le regresamos el protagonismo al actor más importante de nuestra sociedad, que son las y los ciudadanos”, expresó.

Martha Herrera destaca participación ciudadana

Por su parte, Martha Herrera agradeció la respuesta de la ciudadanía y destacó que Monterrey se posiciona como el municipio con mayor número de Círculos Ciudadanos en el país.

“Gracias por su energía, por su compromiso con la firme determinación de construir un Monterrey líder, próspero y lleno de oportunidades”, señaló.

Agregó que más de mil 500 ciudadanos forman parte de este esfuerzo, con presencia en las 757 secciones electorales del municipio, lo que permitirá fortalecer el vínculo con las causas sociales.

“Ustedes son el alma y la fuerza de este gran movimiento”, afirmó.

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Dante Delgado resaltó la trayectoria de Herrera y su impacto en políticas públicas, al tiempo que subrayó que la esencia del movimiento radica en la conexión con la sociedad.

En tanto, Jorge Álvarez Máynez calificó el evento como el más grande de este tipo en la entidad y expresó su respaldo al liderazgo de Herrera.

“Martha Herrera está aquí para servir a la ciudad y nosotros para construir el mejor Monterrey de la historia”, indicó.

Samuel García destaca resultados sociales

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reconoció la labor de Herrera durante su gestión al frente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, especialmente en la reducción de la pobreza en el estado.

“Ese logro nadie te lo quita. Nuevo León alcanzó cifras históricas en reducción de pobreza, algo que parecía muy difícil en una entidad con tanta desigualdad”, afirmó.

Los Círculos Ciudadanos agrupan a más de 1,500 personas comprometidas con su comunidad, quienes tendrán la tarea de impulsar acciones y atender problemáticas locales.

Al evento también acudieron dirigentes y legisladores de Movimiento Ciudadano, entre ellos Jessica Ortega, Ivonne Ortega, Juan Zavala, Héctor García, Alma Rosa Marroquín, Daniel Acosta, así como diputados locales y federales.


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