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Tamaulipas

Prevén incrementar la plantilla laboral de Tránsito en Altamira

El director, Santiago Cerecedo Maya, dijo que esto permitirá atender de manera más eficiente los puntos conflictivos, especialmente durante las horas pico.

  • 06
  • Abril
    2026

En el municipio de Altamira, la Dirección de Tránsito prevé continuar con el incremento gradual de su plantilla laboral, con el objetivo de mejorar el servicio de vialidad que se brinda a la población. 

Actualmente, la corporación cuenta con alrededor de 60 elementos, cifra que ha ido en aumento para fortalecer la vigilancia en zonas de alta carga vehicular.

El director de Tránsito, Santiago Cerecedo Maya, informó que la meta es seguir ampliando la plantilla operativa con la incorporación de más agentes, estimando alcanzar en una siguiente etapa cerca de 70 elementos, lo que permitirá atender de manera más eficiente los puntos conflictivos, especialmente durante las horas pico.

El funcionario destacó que este refuerzo no solo impactará en una mejor movilidad, sino también en la prevención de accidentes y el fortalecimiento de la cultura vial, garantizando mayor seguridad tanto para conductores como para peatones en el municipio.


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