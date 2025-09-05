Muere hombre deportado tras ser arrollado por camión

Días después de haber sido deportado de Estados Unidos, un hombre murió al tropezar cuando cruzaba una avenida y fue arrollado por un camión materialista.

Francisco Vidal, de 45 años murió en el cruce de la avenida Camino Real y Santos Palomo en la colonia CROC al norte de la ciudad.

Se estableció que la víctima, quien radica en el mismo sector, llegó a Monterrey hace ocho días al ser deportado en Estados Unidos.

La mañana del viernes, la víctima regresaba a su domicilio sobre la calle Santos Palomo.

Por versión de un testigo, el hombre cruzó teniendo la luz roja para el.

Trascendió que al tropezar con la orilla del camellón, perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento.

Esto provocó que fuera arrollado por un camión materialista que transportaba cinco toneladas de blocks de concreto y era conducido por Felipe Alejandro Ramos Morales.

El cuerpo de la víctima quedo a no más de treinta centímetros del cordón del camellón central.

La vialidad sobre esa arteria que se desplazaba de poniente a oriente fue desviada, ya que el tramo fue cerrado por las autoridades.

