Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
hombre_muerto_car_wash_48616e4449
Nuevo León

Muere hombre tras presunto atropello en avenida Lázaro Cárdenas

Autoridades investigan la muerte de un hombre el cual presuntamente habría sido atropellado durante esta madrugada, al sur de Monterrey

  • 24
  • Diciembre
    2025

Un hombre, quien no ha sido identificado, perdió la vida presuntamente tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre uno de los carriles laterales de la vialidad, a la altura del tramo entre la avenida Alfonso Reyes y la calle Camino al Mirador, colonia Balcones al Mirador, en los carriles con dirección de oriente a poniente.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría intentado cruzar la avenida cuando fue embestido por un vehículo, el cual se dio a la fuga aunque el lugar no se apreciaban a simple vista señales claras del impacto.

El hecho ocurrió bajo el paso a desnivel que se ubica en la zona y frente a un establecimiento de lavado de autos, una zona que cuenta con cámaras de videovigilancia, además de las C4 a lo largo de la avenida Lázaro Cardenas, las cuales serán utilizadas para las investigaciones.

La víctima vestía pantalón de mezclilla y tenis blancos. Al sitio acudieron inicialmente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente arribaron elementos de la Policía y Tránsito de Monterrey, Fuerza Civil y Protección Civil municipal, quienes acordonaron y abanderaron el área. Más tarde, agentes ministeriales y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes a la espera del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo. 

La vialidad quedó cerrada en los carriles laterales de oriente a poniente, en un tramo aproximado de 300 metros, así como el retorno ubicado en la zona para quienes circulaban de poniente a oriente y buscaban incorporarse en sentido contrario.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

entrega_juguetes_topo2_14476623bb
Lleva Monterrey juguetes a niñas y niños del Cerro del Topo Chico
miguel_flores_mensaje_navidad_f9909d9abb
Son momentos para compartir y reflexionar: Miguel Flores
cena_navidad_santiago1_e2fd5a56ff
Entrega Santiago cenas navideñas en más de 600 hogares
publicidad

Últimas Noticias

chiquimarco_prision_preventiva_db3df64404
Ordenan prisión preventiva a 'Chiquimarco' por violencia familiar
trump_putin_navidad_9d12d57381
Putin felicita a Trump por Navidad; descarta diálogo inmediato
volcadura_autobus_ocho_muertos_851b30e8a5
Deja volcadura de autobús ocho muertos y 19 heridos en Veracruz
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
publicidad
×