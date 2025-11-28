Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7b5d8c8916
Nuevo León

Muere oso rescatado con desnutrición en Bustamante

El ejemplar recibió terapia de fluidos, multivitaminicos, aminoácidos y medicamentos sin embargo, presentó un deterioro progresivo derivado de su condición

  • 28
  • Noviembre
    2025

El oso negro rescatado el pasado 26 de noviembre en el municipio de Bustamante, murió este 27 de noviembre así lo dio a conocer Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

La corporación dio a conocer a través de un video en redes sociales que el animal, un macho adulto con un peso de 36 kg, a la hora de su rescate presentaba desnutrición severa, poca reactividad y múltiples lesiones en su piel y garras.

El ejemplar recibió terapia de fluidos, multivitaminicos, aminoácidos y medicamentos sin embargo, presentó un deterioro progresivo derivado de su grave condición clínica, falleciendo la mañana del 27 de noviembre.

Parques y Vida Silvestre monitoreo en todo momento al ejemplar con resguardo y aseguramiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T115258_859_4cbe786f13
Ucrania ataca dos petroleros rusos con drones en el Mar Negro
1_Y3_A1587_4c93870e91
Entregan en Zuazua apoyos de programa “Ayudamos a las Mujeres”
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T151056_042_66be817f0c
La 'Pandilla' no pierde ante las 'Águilas' en cuartos de final
INFO_7_UNA_FOTO_89_f81fef6685
Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago
INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×