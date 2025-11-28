Muere oso rescatado con desnutrición en Bustamante

El oso negro rescatado el pasado 26 de noviembre en el municipio de Bustamante, murió este 27 de noviembre así lo dio a conocer Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

La corporación dio a conocer a través de un video en redes sociales que el animal, un macho adulto con un peso de 36 kg, a la hora de su rescate presentaba desnutrición severa, poca reactividad y múltiples lesiones en su piel y garras.

El ejemplar recibió terapia de fluidos, multivitaminicos, aminoácidos y medicamentos sin embargo, presentó un deterioro progresivo derivado de su grave condición clínica, falleciendo la mañana del 27 de noviembre.

Parques y Vida Silvestre monitoreo en todo momento al ejemplar con resguardo y aseguramiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

