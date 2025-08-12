Cerrar X
Nuevo León

Mueren dos perros en incendio en la colonia La Reforma

El propietario de la casa se encontraba al exterior cuando comenzó el incendio y quedó en estado de shock al ver cómo el fuego consumía su patrimonio

  • 12
  • Agosto
    2025

Un incendio registrado la noche de este lunes en la colonia La Reforma, al norte de Monterrey, dejó como saldo la muerte de dos perros que quedaron atrapados entre las llamas.

El siniestro se reportó alrededor de las 23:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de Pedro Martínez y Procopio González, donde vecinos se movilizaron rápidamente para intentar sofocar el fuego mientras arribaban los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con testigos, el propietario de la casa se encontraba al exterior cuando comenzó el incendio y quedó en estado de shock al ver cómo el fuego consumía su patrimonio. Dentro del inmueble permanecían sus dos perros, que no lograron ser rescatados a tiempo y murieron calcinados.

Elementos del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate atendieron al dueño, quien presentaba una fuerte crisis nerviosa, además de colaborar con el control de la vialidad en la zona. Bomberos de Nuevo León se encargaron de sofocar y enfriar por completo el inmueble, mientras que Protección Civil de Monterrey valoró la condición del afectado.

Fuerza Civil mantuvo el perímetro resguardado para facilitar las labores de emergencia y evitar el ingreso de personas ajenas al lugar. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.


