Impulsa diputado federal iniciativa para regular basureros

El diputado federal Antonio Castro promueve una iniciativa de ley para regular el manejo de residuos sólidos urbanos y establecer lineamientos para la reutilización de materiales, con el objetivo de reducir la contaminación generada por basureros a cielo abierto y mejorar el tratamiento de la basura doméstica.

El legislador explicó que la propuesta surge ante la necesidad de ordenar la disposición final de residuos en el país, donde se generan más de 12 mil toneladas diarias sin un manejo ambiental adecuado.

Señaló que la iniciativa fue construida junto con otros diputados y obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Entre los principales puntos, la reforma contempla la creación de un marco normativo para regular los basureros a cielo abierto, así como impulsar la reutilización de materiales que puedan reincorporarse a los procesos productivos como “materias primas de segunda mano”, dentro de un esquema de economía circular.

Castro indicó que la iniciativa también busca extender la vida útil de productos tecnológicos y electrodomésticos, como refrigeradores, microondas y televisores, para evitar la obsolescencia temprana y disminuir el impacto económico en los consumidores.

Asimismo, se prevé la instalación de centros de acopio para residuos electrónicos, a fin de evitar que estos sean desechados junto con la basura común. Destacó que componentes como el litio pueden resultar altamente contaminantes si no reciben un manejo especializado.

La propuesta incluye la regulación de rellenos sanitarios para evitar que se expandan hacia zonas habitacionales, así como sanciones para quienes incurran en delitos ambientales relacionados con el manejo inadecuado de residuos.

Además de las medidas punitivas, la iniciativa contempla incentivos para empresas que reutilicen materiales o amplíen la durabilidad de sus productos.

Se plantea la creación de un padrón y el uso de etiquetas que identifiquen bienes elaborados bajo criterios de economía circular, con el fin de informar a los consumidores y promover prácticas sustentables.

El legislador señaló que la intención es establecer un esquema integral que contribuya al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la población.

