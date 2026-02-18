Podcast
Nuevo León

Confirma colaboración en indagatorias contra dueño de Next Energy

Respecto a la denuncia relacionada con este caso en Nuevo León, Flores Saldívar indicó que tiene conocimiento de su existencia

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que la Fiscalía estatal mantiene colaboración con la Fiscalía de Aguascalientes en la investigación que se sigue contra el propietario de la empresa Next Energy.

En entrevista, el fiscal explicó que, aunque este tipo de investigaciones suelen llevarse a cabo con sigilo, se ha establecido comunicación directa entre ambas fiscalías para contribuir con las indagatorias.

“Son actuaciones privadas, se manejan con discreción, pero sí estamos en contacto con la Fiscalía de Aguascalientes”, señaló.

Precisan que no cuentan con datos específicos

Respecto a la denuncia relacionada con este caso en Nuevo León, Flores Saldívar indicó que tiene conocimiento de su existencia, aunque precisó que no cuenta con datos específicos sobre la fecha exacta en la que fue presentada, ni si corresponde al año 2020.

“Sé que existe la denuncia, no tengo certeza de la época en la que se presentó”, declaró el fiscal, al añadir que la información forma parte de una carpeta en revisión.

Las autoridades continúan con el análisis de los elementos recabados, mientras la Fiscalía de Nuevo León mantiene coordinación con su homóloga de Aguascalientes para el avance del caso.


