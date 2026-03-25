'Las mujeres ya no lloran, ¿extorsionan?': liberan a Diana 'N'

El polémico caso de Diana "N" en Guadalupe ha puesto a debatir si la narrativa de empoderamiento tras una infidelidad ha sido malinterpretada.

Tras descubrir el “affaire” de su esposo con la maestra de su hija, la mujer intentó aplicar su propia justicia bajo el lema de que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" por una presunta extorsión a la amante de su esposo por la cantidad de $300,000 pesos por no difundir un video íntimo.

No obstante, el "recibo" que intentó cobrar le costó una semana en prisión, proceso que hoy llega a su fin luego de que un juez de control dictara su libertad por falta de pruebas para vincularla a proceso por extorsión.

Fuentes cercanas al caso informaron que, tras analizar la carpeta de investigación, la autoridad judicial determinó que no existían elementos suficientes para procesar a la investigada.

El Ministerio Público había presentado testimonios y evidencias con el fin de acreditar el delito de extorsión; sin embargo, el criterio del juez favoreció a la detenida al considerar insuficientes los indicios de criminalidad.

La captura de Diana "N" ocurrió el pasado 19 de marzo en Guadalupe. El caso generó un intenso debate en redes sociales debido al trasfondo personal de los hechos: la hoy liberada pasó de ser víctima de una traición conyugal a ser señalada como victimaria ante la ley.

De acuerdo con los reportes oficiales, Diana "N" descubrió en el teléfono celular de su esposo un video de contenido sexual grabado hace dos años con una cámara oculta.

En la grabación aparecía su pareja sosteniendo relaciones con una mujer identificada como Fabiola, quien fungía como maestra de gimnasia de su hija.

Tras el hallazgo, Diana "N" presuntamente contactó a la docente vía mensajería instantánea para confrontarla, enviarle el material audiovisual y amenazarla con difundirlo. Las autoridades habrían tipificado inicialmente el acto como extorsión y amenazas, lo que derivó en su reclusión temporal.

Con esta resolución, el proceso se detiene al no encontrarse la configuración plena del delito, permitiendo que la mujer enfrente el resto de las indagatorias, en caso de continuar, fuera de prisión.

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