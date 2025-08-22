Cerrar X
Nuevo León

NL capta $3,032 mdd de inversión extranjera en segundo trimestre

Nuevo León informó que la entidad alcanzó 3,032 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el acumulado al segundo trimestre de 2025

  • 22
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Nuevo León informó que la entidad alcanzó 3,032 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el acumulado al segundo trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 13.9% respecto a los 2,663 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía federal, el estado se consolida como uno de los principales receptores de capital foráneo en México, pese al entorno económico internacional adverso.

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, destacó que estos resultados confirman la confianza de los inversionistas en la entidad.

“Nuevo León ofrece infraestructura, ubicación estratégica y talento humano altamente calificado.

Nuestro compromiso es mantener y ampliar las condiciones que permitan a las empresas crecer, generar empleos y consolidar al estado como un destino líder de inversión en México y Latinoamérica”, señaló.

Desde octubre de 2021 hasta junio de 2025, Nuevo León ha alcanzado cifras históricas en atracción de inversiones y generación de empleos, con 382 proyectos anunciados, 192 nuevas inversiones y 190 expansiones, que suman un monto acumulado superior a los 75 mil millones de dólares. 

De estos, se han generado ya 237,894 de los más de 385,000 empleos comprometidos.

Con estas cifras, el estado refrenda su papel estratégico en la economía nacional y fortalece su liderazgo como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera directa, impulsando su desarrollo y competitividad.


