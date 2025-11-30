NL fortalece la primera infancia con nuevas estancias y escuelas

La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, encabezada por Martha Patricia Herrera, informó avances en las acciones dirigidas a garantizar el bienestar y desarrollo de la primera infancia en el estado.

En el nuevo Nuevo León lo más importante son las niñas y los niños. Es por eso que en estos 4 años de gobierno hemos trabajado en TIEMPO Y FORMA para darles la mejor educación y los mejores espacios para su desarrollo, todo para que vivan en el mujer lugar para nacer, crecer,… pic.twitter.com/U0KaMx9pSA — Samuel García (@samuel_garcias) November 30, 2025

115 nuevas estancias y fortalecimiento educativo

Desde uno de los espacios dedicados a este sector, Herrera destacó que el Gobierno de Nuevo León avanza “en tiempo y forma” para asegurar que ningún niño o niña quede fuera del aprendizaje por falta de recursos.

Detalló que ya se cuentan con 115 nuevas estancias infantiles, además de la construcción de nuevas escuelas, la ampliación del programa de escuelas de tiempo completo y la entrega de útiles escolares, uniformes, calzado y desayunos gratuitos.

Red estatal de lactancia

La secretaria también presentó la nueva red estatal de lactancia, integrada por más de 118 espacios seguros, cómodos y gratuitos distribuidos en todo el estado, donde las madres pueden alimentar a sus bebés con tranquilidad.

Atención a autismo y neurodiversidad

En materia de salud y desarrollo, se impulsa la estrategia de atención al autismo y neurodiversidad con la puesta en marcha de un nuevo Centro de Diagnóstico TEA+ y la apertura del CITEA del DIF Nuevo León, enfocado en brindar acompañamiento integral a niñas, niños y familias.





Comentarios