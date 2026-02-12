Podcast
Nuevo León

NL tiene energía suficiente para seguir creciendo: Samuel García

En el Estadio de Rayados supervisaron las subestaciones eléctricas, cancha, vestuarios para constar que el inmueble esté listo para el Mundial 2026

  • 12
  • Febrero
    2026

El gobernador Samuel García se reunió con la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja para revisar la infraestructura estratégica y prever lo relacionado con la energía eléctrica previo al Mundial 2026.



Autoridades estatales y federales realizaron un recorrido por el Metro y Estadio de Rayados para revisar diversas estructuras, como protocolos de contingencia y capacidad de reacción.



Resalta labores de CFE en construcción de líneas del Metro

El mandatario estatal reconoció que CFE fue clave para avanzar en la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro, así como para asegurar el suministro eléctrico en dichas instalaciones.



En el Estadio de Rayados supervisaron las subestaciones eléctricas, cancha y vestuarios para constar que el inmueble esté listo para recibir a los equipos mundialistas.



Aseguró que la entidad se declare lista y con energía suficiente para ser la sede "más norteña" en Nuevo León.

“Nuevo León tiene energía suficiente para seguir creciendo, seguir siendo primer lugar en la economía. Luego fuimos al Metro, a la Estación Y Griega donde va a conectar la línea 1 y 6, y terminamos aquí muy contentos porque los Rayados tienen todo al cien. Ya son los primeros que cumplieron a FIFA con el pasto, con requerimientos y en el tema de electricidad todo al 100 también”, apuntó.

La directora apuntó que la Comisión Federal de Electricidad está lista “para ser parte e iluminar ahora el Mundial”.


Comentarios

