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Nuevo León

Acumulan 685 detenciones durante mes de marzo en Nuevo León

De las órdenes de aprehensión, la mayoría de las detenciones correspondían a delitos contra la salud, de los cuales se contabilizaron un total de 146

  • 08
  • Abril
    2026

La Fiscalía del Estado de Nuevo León (FGJNL) anunció este miércoles un total de 685 detenciones durante el mes de marzo. 

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, la Agencia Estatal de Investigaciones afirmó que 595 detenciones se llevaron a cabo por órden de aprehensión, mientras que las 90 restantes se efectuaron el flagrancia.

De las órdenes de aprehensión, la mayoría de las detenciones correspondían a delitos contra la salud. A continuación les presentamos las cifras:

  • 146 por delitos contra la salud
  • 30 por homicidio calificado
  • Seis por homicidio calificado en grado de tentativa
  • Cuatro por desaparición cometida por particulares
  • Cuatro por secuestro agravado 
  • Dos por feminicidio en grado de tentativa
  • Dos por feminicidio y desaparición de personas 
  • Una por desaparición forzada
  • Una por trata de personas

Condenan a 72 personas durante mes de febrero en NL, revela FGR

La Fiscalía General de la República dio a conocer que sentenció a 72 personas durante el mes de febrero en el Estado de Nuevo León.

En un comunicado, la dependencia detalló que 79 personas fueron vinculadas a proceso por diversos delitos, además de lograr la judicialización 78 carpetas por cargos relacionados, en su mayoría, con la portación de armas de fuego y explosivos.

Aquí te presentamos la nota completa: Condenan a 72 personas durante mes de febrero en NL, revela FGR

 

 


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