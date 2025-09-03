Cerrar X
andres_mijes_preventas_64e74aaf6d
Nuevo León

No me han confirmado visita de Sheinbaum, dice Mijes

El alcalde Andrés Mijes dijo que, si se confirma la visita de Sheinbaum a NL, Escobedo participará con orgullo por compartir sus políticas de gobierno

  • 03
  • Septiembre
    2025

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quien dirige el municipio que es la capital de la Cuarta Transformación en Nuevo León, dijo que él no está enterado todavía de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad este próximo fin de semana, pero lo verificará, y de confirmarse, Escobedo va a participar en recibir a la mandataria nacional. 

Aseguró que este municipio está orgulloso del trabajo de la presidenta, por los resultados de su primer año de gestión. 

"Yo no estoy enterado todavía, voy a verificar la información, pero si viene la Presidenta, con mucho gusto Escobedo va a participar en recibirla; nosotros estamos muy orgullosos de nuestra Presidenta, del trabajo que está realizando, de los resultados que presenta en este primer año, su defensa de la soberanía, la implementación del Plan México, por su objetivo de crear prosperidad para compartir prosperidad y de su política de seguridad, de simplificación de trámites, de digitalización de trámites, que son las grandes políticas con las que está alineado el municipio de Escobedo", declaró.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

serpiente_casa_satelite_96b2cc3c1f
Rescatan serpiente de cascabel en colonia Satélite Acueducto
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perros_seguridad_k9_9_346920948a
Binomio K9 de la UANL recibe reconocimiento internacional
publicidad

Últimas Noticias

serpiente_casa_satelite_96b2cc3c1f
Rescatan serpiente de cascabel en colonia Satélite Acueducto
giogo_armani_muere_44dbf1b465
Giorgio Armani, ícono de la moda en Milán, fallece a los 91 años
londres_autobus_9112170f15
Hospitalizan a 15 tras accidente de autobús en Londres
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×