No me han confirmado visita de Sheinbaum, dice Mijes

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quien dirige el municipio que es la capital de la Cuarta Transformación en Nuevo León, dijo que él no está enterado todavía de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad este próximo fin de semana, pero lo verificará, y de confirmarse, Escobedo va a participar en recibir a la mandataria nacional.

Aseguró que este municipio está orgulloso del trabajo de la presidenta, por los resultados de su primer año de gestión.

"Yo no estoy enterado todavía, voy a verificar la información, pero si viene la Presidenta, con mucho gusto Escobedo va a participar en recibirla; nosotros estamos muy orgullosos de nuestra Presidenta, del trabajo que está realizando, de los resultados que presenta en este primer año, su defensa de la soberanía, la implementación del Plan México, por su objetivo de crear prosperidad para compartir prosperidad y de su política de seguridad, de simplificación de trámites, de digitalización de trámites, que son las grandes políticas con las que está alineado el municipio de Escobedo", declaró.

