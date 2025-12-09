Podcast
Finanzas

Empleo en México bate récord con 22.8 millones afiliados al IMSS

De acuerdo con el IMSS en noviembre se generaron 48,595 nuevos empleos, para dar un total de 599,389 en 2025, lo que es una tasa de crecimiento anual de 2.7%

  • 09
  • Diciembre
    2025

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que en noviembre se generaron 48,595 nuevos empleos, con lo que el total creado durante el año llegó a 599,389, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 2.7 por ciento. 

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que al 30 de noviembre México registró 22,837,768 puestos de trabajo formales, la cifra más alta hasta ahora. Al comparar noviembre de 2024 con el mismo mes de 2025, se generaron 194,130 empleos adicionales, lo que representa un incremento anual de 0.9 por ciento. 

Las remuneraciones totales registradas por el IMSS crecieron 6.5 por ciento respecto al primer trimestre, alcanzando $298,061 millones de pesos. El salario base de cotización llegó a $624.9 pesos diarios, un aumento anual de 7 por ciento, y con el reciente incremento al salario mínimo, este indicador seguirá en ascenso. 

Robledo Aburto subrayó que el 86.7 por ciento de los empleos registrados son permanentes, lo que equivale a 19.8 millones de trabajadores, la cifra más alta en la historia del Seguro Social, y destacó que la participación de mujeres en el empleo formal alcanzó 40.4 por ciento.


