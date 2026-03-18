Nuevo León bajo alerta por fuertes vientos de hasta 50 km/h

El estado de Nuevo León se encuentra bajo advertencia por fuertes rachas de viento que se registran durante la tarde de este miércoles 18 de marzo, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, válido de las 16:00 a las 20:00 horas, se prevén vientos de moderados a fuertes con velocidades que alcanzan entre los 30 y 50 kilómetros por hora en distintas regiones.

Las zonas más afectadas serán el Norte, Oriente y Sur, donde se esperan rachas de entre 40 y 50 km/h, mientras que en la región Metropolitana, Citrícola y Montañosa se pronostican vientos de entre 30 y 40 km/h.

Ante estas condiciones, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población, entre ellas asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables, y conducir con extrema precaución.

Protección Civil de Nuevo León señaló que se mantiene un monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencia, con el objetivo de dar seguimiento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

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