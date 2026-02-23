INE Coahuila mantiene actividades del proceso electoral

El proceso electoral local en Coahuila continúa sin incidentes en materia de seguridad, informó el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en el estado, Miguel Castillo Morales, quien confirmó que las actividades operativas se desarrollan con normalidad pese al contexto nacional registrado el fin de semana.

Suspensión preventiva de módulos itinerantes

Castillo Morales explicó que este lunes únicamente se suspendieron, por decisión preventiva a nivel nacional, los nueve Módulos de Atención Ciudadana itinerantes, debido a que estos se trasladan por carretera hacia distintas comunidades.

La medida obedeció a precauciones generales tras los hechos de violencia registrados en otras entidades del país; sin embargo, en Coahuila no se reportó ningún incidente.

Precisó que los módulos fijos operaron con normalidad y que las juntas distritales ejecutivas mantuvieron sus labores presenciales.

A partir de este martes, los módulos móviles reanudarán actividades en las localidades programadas, mientras que las visitas canceladas serán reprogramadas en fechas posteriores.

Trabajo en campo sin reportes de incidentes

El funcionario destacó que en Coahuila se desarrolla actualmente un proceso electoral local, lo que implica que cerca de mil personas se encuentran trabajando en campo, visitando domicilios para invitar a la ciudadanía a fungir como funcionarios de casilla y entregar notificaciones.

Señaló que los reportes recibidos indican que no hubo incidentes, aunque sí se percibió una ligera reserva inicial de algunos ciudadanos para abrir sus puertas, situación que calificó como comprensible.

Añadió que mantiene comunicación permanente con la Mesa de Seguridad estatal, la cual ha confirmado que la entidad permanece en calma. Subrayó que ninguna escuela ni oficina pública suspendió actividades, a diferencia de otras regiones del país.

Fechas clave para trámites de credencialización

En cuanto a los trámites de credencialización, recordó que actualmente se encuentra en curso la fase de entrega de credenciales solicitadas hasta el 10 de febrero.

También continúa vigente la posibilidad de reposición por robo, extravío o deterioro, incluso con cambio de fotografía hasta el 2 de marzo. A partir del 3 de marzo, únicamente se podrán realizar reimpresiones sin modificación de datos.

El INE reiteró que las actividades electorales en Coahuila seguirán desarrollándose conforme al calendario aprobado y bajo condiciones de seguridad que, hasta el momento, no presentan riesgos.

