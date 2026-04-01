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Nuevo León

Urbe regia tiene su primera ‘probadita’ del Mundial

La ciudad de Monterrey recibió a aficionados de Irak y Bolivia, anticipando el ambiente internacional que traerá el Mundial 2026

  • 01
  • Abril
    2026

La urbe regia tuvo, entre el jueves pasado y este martes, su primera “probadita” del Mundial FIFA 2026, que se celebrará en junio.

La ciudad vivió algo inédito al registrar la presencia de turistas internacionales de países tan lejanos como Irak y de Latinoamérica como Bolivia, cuyos aficionados ondearon sus banderas en calles de Monterrey, San Pedro y Guadalupe.

La escena resultó tan llamativa para los regios que incluso se tomaron fotos, ya no con jugadores, sino con los propios visitantes: ciudadanos comunes que presumían con orgullo sus banderas.

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Además, los nuevoleoneses comenzaron a experimentar una ciudad más cosmopolita, que anticipa no solo lo que se vivirá durante la justa deportiva, sino también en lo que se está convirtiendo la ciudad: un destino que transita de lo local a lo internacional.

Expertos señalan que este fenómeno no sería un hecho aislado por el Mundial, que arranca el 11 de junio, sino el reflejo de una nueva realidad impulsada por la llegada constante de empresas transnacionales y trabajadores extranjeros.

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En torno a la justa mundialista, los ojos del mundo están puestos en Europa y, en América, particularmente en Monterrey y Guadalajara, únicas dos ciudades del continente donde se disputan partidos de repechaje rumbo al Mundial.

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Es decir, lo que vivió estos días la urbe regia no lo tuvieron ciudades como Estados Unidos, Canadá o la Ciudad de México.

De hecho, el lugar 48, que es el último boleto, se definió con un triunfo 2-1 en el partido de este martes en el estadio de Rayados de Monterrey.

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En Monterrey se llevarán a cabo cuatro partidos del Mundial 2026, de los cuales el primero será el 14 de junio.

Inicialmente, se había manejado que vendría la selección de Holanda, lo cual luego fue descartado.

Pero aun sin la presencia de la “naranja mecánica”, la fiesta mundialista ha ido en aumento.

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Gran hospitalidad regia

Los extranjeros resaltaron la hospitalidad de los regios, al señalar que recibieron un trato amable y un servicio destacado durante su estancia.

El Horizonte entrevistó a aficionados como Javier Benítez, un estadounidense de origen latino y exmilitar que participó en la guerra del Golfo Pérsico.

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El exmilitar visitó Monterrey para apoyar a la selección iraquí y aseguró que la ciudad le parece “maravillosa”.

“Es hermosa la gente y México me parece lo mejor; los regios nos han recibido bastante bien y estoy más que listo para la fiesta”, indicó.

Desde la tarde del lunes, se comenzó a notar la presencia de aficionados iraquíes en Monterrey, lo cual llamó la atención de los ciudadanos.

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Suecia jugará en Monterrey

Un agónico gol de Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, al minuto 88 le dio a Suecia el pase al Mundial FIFA 2026, tras un partido en el que dejó escapar una ventaja de 2-0.

Con este resultado, Suecia quedó ubicada en el Grupo F del Mundial y disputará su primer partido en Monterrey el 14 de junio a las 20:00 horas frente a Túnez.

El grupo lo completan Países Bajos y Japón, en lo que promete ser uno de los sectores más competitivos del torneo.

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