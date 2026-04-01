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Finanzas

Confianza empresarial en México cae en marzo: Inegi

El indicador suma más de un año en terreno pesimista, por debajo de los 50 puntos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

  • 01
  • Abril
    2026

La confianza empresarial en México registró una nueva caída durante marzo de 2026, reflejando el desánimo entre los principales sectores económicos del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 48.4 puntos con cifras desestacionalizadas, lo que significó una disminución de 0.4 puntos respecto al mes anterior y de 0.9 puntos en su comparación anual.

Con este resultado, el indicador acumula 13 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, nivel que separa el optimismo del pesimismo entre los empresarios.

Además, el retroceso anual representa la racha negativa número 23, lo que evidencia un entorno de incertidumbre persistente para la actividad económica.

¿Qué sectores explican la caída de la confianza empresarial?

El índice de confianza en el sector manufacturero se ubicó en 47.8 puntos, una disminución de 0.5 puntos respecto a febrero y 2.2 puntos por debajo del nivel registrado en marzo de 2025. Con ello, suma también 13 meses en zona de contracción.

En tanto, el sector de servicios privados no financieros reportó un descenso mensual de 0.9 puntos, colocándose en 48.5 unidades y acumulando seis meses consecutivos por debajo del umbral.

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Por su parte, el sector de la construcción alcanzó 47.8 puntos, con un aumento mensual de 1.3 puntos, aunque mantiene 19 meses en terreno negativo.

El comercio registró un leve incremento de 0.1 puntos, para ubicarse en 48.8 unidades, permaneciendo igualmente por debajo de los 50 puntos durante 13 meses consecutivos.

¿Qué indica el comportamiento reciente del IGOEC?

A pesar del retroceso mensual, el IGOEC mostró una ligera recuperación frente a diciembre de 2025, con un avance de 0.27 puntos, lo que sugiere una mejora marginal en el primer trimestre del año.

No obstante, el indicador continúa en zona de contracción, impulsado principalmente por la percepción negativa sobre el futuro de las empresas y del país.

La confianza empresarial es considerada un termómetro del “ánimo” de los empresarios, ya que influye directamente en decisiones de inversión y producción a corto y mediano plazo.


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