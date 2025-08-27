Cerrar X
20250827_04_gobiernonl_listo_cicloescolar_01_b07a43e60a
Nuevo León

Nuevo León listo para el inicio del Ciclo Escolar 2025-2026

La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que está lista para recibir este 1 de septiembre a un millón 49 mil 573 alumnas y alumnos de educación básica

  • 27
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que está lista para recibir este 1 de septiembre a un millón 49 mil 573 alumnas y alumnos de educación básica, quienes iniciarán el ciclo escolar 2025-2026.

Durante la conferencia El Nuevo León Informa, el titular de la dependencia, Juan Paura García, detalló las acciones emprendidas en materia de infraestructura, movilidad, escuelas de tiempo completo, fortalecimiento de la educación física, atención socioemocional y el programa Nuevo León Aprende.

“Estamos preparados para recibir a todos nuestros niños y niñas en las diferentes aulas de nuestra secretaría de educación, así como en algunos colegios privados bajo nuestra regulación. Seguiremos trabajando en aspectos clave como el transporte escolar y la evaluación de alumnos y maestros”, afirmó el funcionario.

20250827_04_gobiernonl_listo_cicloescolar_02.png

Previo al arranque de clases, la dependencia sostuvo reuniones con 360 escuelas particulares, que representan a más de 73 mil estudiantes, para diseñar junto con la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana una estrategia de vialidad y seguridad.

Entre las propuestas de las instituciones se contemplan apps de carpool, carriles exclusivos, filtros de acceso, campañas de concientización, home office para padres de familia y talleres en línea, además de la colaboración con Tránsito y mejoras en la señalización.

De enero a julio de 2025 se realizaron 603 intervenciones en planteles, beneficiando a más de 182 mil estudiantes con acciones de impermeabilización, mantenimiento hidrosanitario, pintura, poda de seguridad y mejoras en cableado y subestaciones.

Asimismo, 179 escuelas recibieron más de 4 mil 385 piezas de mobiliario y otras 71 fueron equipadas con 242 aires acondicionados.

20250827_04_gobiernonl_listo_cicloescolar_07.png

En este ciclo escolar funcionarán mil 344 escuelas de tiempo completo, beneficiando a más de 200 mil estudiantes con alimentos, útiles, uniformes, mochilas, calzado y actividades extracurriculares.

En tanto, se fortalecerá la educación física mediante los juegos escolares y el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, que promueve torneos deportivos a nivel escolar.

El Instituto de Educación Socioemocional ha atendido a más de 8 mil alumnos en 570 escuelas, identificado factores de riesgo en 18 mil estudiantes y brindado apoyo a más de mil 600 docentes.

Por su parte, la evaluación Nuevo León Aprende permitió detectar necesidades académicas en alumnos de tercero y sexto de primaria, así como de tercero de secundaria.

El director del ICIFED, Luis Fernando Domínguez, informó que la administración estatal avanza con la creación de más de 40 nuevos planteles educativos, de los cuales ya se han concluido 30, con un 75% de avance. En total, se han construido y modernizado 393 edificios escolares con 453 aulas nuevas y rehabilitado más de 415 planteles.

20250827_04_gobiernonl_listo_cicloescolar_06.png

Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León busca garantizar un regreso a clases seguro, con infraestructura adecuada y programas integrales que atiendan no solo el aprendizaje académico, sino también el bienestar físico y emocional de las y los estudiantes.


