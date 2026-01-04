Podcast
Nuevo León

Nuevo León llevará su oferta turística a FITUR 2026 en Madrid

Nuevo León participará en FITUR 2026, en Madrid, para promover su oferta turística y fortalecer su proyección internacional rumbo al Mundial 2026

  • 04
  • Enero
    2026

Como parte de su estrategia de promoción turística internacional, Nuevo León participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se realizará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial.

Promoción integral del estado

La presencia del estado en este foro permitirá presentar una oferta turística integral, que incluye parques estatales, espacios naturales, destinos urbanos y experiencias de naturaleza, aventura, cultura y gastronomía, organizadas por regiones.

umhcvftygh7.JPG

Destinos para todos los perfiles

La propuesta turística contempla atractivos de la Región Norte, Región Citrícola, Región Sur, Región Cuna de Nuevo León, Región Arqueológica y el Área Metropolitana, mostrando a la entidad como un destino con opciones diversas y actividades disponibles durante todo el año.

Proyección internacional y grandes eventos

La participación en FITUR representa una plataforma estratégica para fortalecer el posicionamiento turístico de Nuevo León y dar visibilidad a sus destinos ante actores clave del turismo internacional.

ujmk.,.JPG

Además, se enmarca en los esfuerzos de promoción rumbo a eventos globales como el Mundial de Futbol 2026, como parte de una visión de desarrollo turístico a largo plazo.

Para conocer más sobre la oferta turística del estado, las autoridades invitan a consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo de Nuevo León, a través de @secturnl.


