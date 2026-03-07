Podcast
Nuevo León

Condenan a 72 personas durante mes de febrero en NL, revela FGR

La dependencia federal afirmó que 79 personas fueron vinculadas a proceso, además de lograr la judicialización 78 carpetas por portación de armas y explosivos

  • 07
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de la República dio a conocer que sentenció a 72 personas durante el mes de febrero en el Estado de Nuevo León.

En un comunicado, la dependencia detalló que 79 personas fueron vinculadas a proceso por diversos delitos, además de lograr la judicialización 78 carpetas por cargos relacionados, en su mayoría, con la portación de armas de fuego y explosivos.

condenan-72-personas-nuevo-leon.jpg

Dicho informe desglosó que se recibieron 409 mandamientos ministeriales durante este mes, de los cuales, a 406 se le dieron cumplimiento. Esto derivó que al menos 12 órdenes de aprehensión fueran efectuadas.

Destacan decomiso de droga en operativos simultáneos

En este mes, la Fiscalía General de la República detalló que se realizó un cateo simultáneo, lo que dio paso a la incautación de:

  • 30 litros de metanfetamina líquida
  • Tres kilos 288 gramos de marihuana
  • Ocho gramos de cocaína
  • Un cargador
  • Un vehículo
  • Un inmueble

condenan-72-personas-nuevo-leon.jpg

Mientras que durante este mes de febrero, también se decomisaron

  • 2,318 cigarros de marihuana
  • 333 cigarros electrónicos
  • 50 cartuchos para cigarrillos electrónicos
  • 300 litros de hidrocarburo

condenan-72-personas-nuevo-leon.jpg


