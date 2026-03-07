Condenan a 72 personas durante mes de febrero en NL, revela FGR

La Fiscalía General de la República dio a conocer que sentenció a 72 personas durante el mes de febrero en el Estado de Nuevo León.

En un comunicado, la dependencia detalló que 79 personas fueron vinculadas a proceso por diversos delitos, además de lograr la judicialización 78 carpetas por cargos relacionados, en su mayoría, con la portación de armas de fuego y explosivos.

Dicho informe desglosó que se recibieron 409 mandamientos ministeriales durante este mes, de los cuales, a 406 se le dieron cumplimiento. Esto derivó que al menos 12 órdenes de aprehensión fueran efectuadas.

Destacan decomiso de droga en operativos simultáneos

En este mes, la Fiscalía General de la República detalló que se realizó un cateo simultáneo, lo que dio paso a la incautación de:

30 litros de metanfetamina líquida

líquida Tres kilos 288 gramos de marihuana

Ocho gramos de cocaína

Un cargador

Un vehículo

Un inmueble

Mientras que durante este mes de febrero, también se decomisaron:

2,318 cigarros de marihuana

333 cigarros electrónicos

50 cartuchos para cigarrillos electrónicos

300 litros de hidrocarburo





Comentarios