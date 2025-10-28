Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción

Nuevo León refuerza transparencia e impulsa gobierno abierto, con portal actualizado, sanciones a corruptos y más datos públicos disponibles

  • 28
  • Octubre
    2025

La Contralora General del Estado, María Teresa Herrera Tello, junto con Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva, presentó los avances hacia un Nuevo León Digital, Transparente e Incorruptible, destacando la renovación del Ecosistema Integral de Transparencia, diseñado para garantizar un acceso seguro y sencillo a la información pública.

“La transparencia es el pilar fundamental de la rendición de cuentas. Permite construir confianza social, fomentar la participación ciudadana y garantizar un ejercicio del poder público más abierto y responsable”, señaló Herrera Tello.

eyjtr.JPG

El nuevo portal estatal ofrece acceso intuitivo a información pública, datos abiertos, nómina, directorio y mecanismos de participación ciudadana, siendo reconocido con el Premio Internacional OX por su excelencia en gestión de información y cumplimiento de estándares internacionales.

Además, se posicionó entre los cinco mejores portales estatales de transparencia del país por accesibilidad, diseño y funcionalidad.

Herrera Tello destacó que actualmente los ciudadanos pueden consultar 25 categorías de información, 368 conjuntos de datos y más de 1,000 archivos descargables, actualizados constantemente para fortalecer la rendición de cuentas.

En lo que va de la administración del gobernador Samuel García, se han impuesto mil 165 sanciones a servidores públicos, que incluyen amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones.

“Porque en esta Administración no hay lugar para la impunidad”, afirmó la Contralora.

La titular de la Oficina Ejecutiva, Mariela Saldívar Villalobos, invitó a la ciudadanía a visitar el portal y utilizar los canales oficiales para presentar denuncias: nl.gob.mx/es/nuevoleon-incorruptible, módulos de denuncia móvil, de forma presencial en la Torre Administrativa o a través de la Línea 070.

Acompañaron a la Contralora Ramón Pérez Flores, titular de la Unidad Anticorrupción, y Ernesto Ibarra, encargado del despacho de la Dirección de Transparencia de la Contraloría.


