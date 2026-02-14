Alertan por fuertes vientos en NL por ingreso del Frente Frío 34

Protección Civil del Estado emitió un aviso preventivo a la población ante el ingreso del Frente Frío Número 34 al noreste del país.

Se espera que en las próximas horas el fenómeno atraviese Nuevo León, provocando un aumento significativo en la intensidad de los vientos y condiciones climatológicas que demandan precaución extrema.

De acuerdo con el reporte oficial, las ráfagas impactarán en todo el estado; en el área metropolitana se esperan vientos con velocidad de 40 a 50 km/h y para el sur de estado serán de hasta 60 km/h.

Visibilidad reducida y riesgos de incendio

Las autoridades advirtieron que estas rachas podrían provocar el levantamiento de polvo en suspensión, lo que reducirá drásticamente la visibilidad la urbe regia.

Se exhorta a los automovilistas a conducir con luces encendidas y mantener la distancia de seguridad.

Asimismo, Protección Civil destacó que el ambiente seco y el viento incrementan exponencialmente el riesgo de incendios. Se solicita a la ciudadanía evitar quemas de basura o pastizales, no arrojar colillas de cigarro encendidas y reportar de inmediato cualquier columna de humo al 9-1-1.

"Desde el Centro de Operaciones de Emergencias, mantenemos un monitoreo permanente de la información emitida por fuentes oficiales para actuar de forma inmediata ante cualquier contingencia", informó la corporación.

Comentarios