Piden saber qué obras se detendrán por falta de presupuesto

Luego de anunciar que podrían detenerse algunas obras por falta de presupuesto y financiamiento, diputados en el Congreso pidieron que se transparente cuáles son esos proyectos para hacer un análisis de cómo solucionarlo.

En entrevista, la diputada vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez, indicó que se debe trabajar con lo que ya se tiene y, para trazar una solución, es primordial que se dé a conocer qué es lo que está en riesgo.

“La verdad es que, pues, es lamentable; ya sabemos que el metro sí está garantizado; me gustaría y yo creo que a todos nos gustaría saber cuáles son las obras que se frenarían".

“Nosotros no podemos aprobar otra vez deuda, tenemos que, pues como en otros municipios se ha trabajado con lo que ya se tiene, creo que a todos nos gustaría conocer cuáles son esas obras que van a ser detenidas, si el metro ya está garantizado”, dijo Berenice Martínez.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, indicó a través de sus redes sociales que se recapacitará en el tema del endeudamiento, ya que va a ayudar a terminar las obras en beneficio de los ciudadanos.

"La deuda no es el enemigo, la corrupción es el enemigo, los tratos turbios son el enemigo, y ahora nos quieren vender que el presupuesto sin deuda es un triunfo, aunque eso signifique frenar los proyectos que ya todos vemos en la calle".

"Aquí se trata de aportar al transporte, seguridad, salud y a los apoyos sociales; que quede claro que la deuda con capacidad financiera y destino claro es una herramienta de crecimiento; la pregunta es si preferimos un estado que se quede detenido, sin avance, o uno que invierta y siga creciendo", mencionó Gutiérrez.

Por su parte, el diputado del PRI, Javier Caballero, indicó que estas declaraciones del gobernador, Samuel García, son solo para echarle la culpa al Congreso por sus malas decisiones financieras.

“El que tiene la culpa (del freno de estas obras) es el que planeó mal, no los diputados, no el Congreso, no los bancos, no las instituciones crediticias, el que hizo una mala planeación y que pensó que se les iba a dar cheques en blanco de parte del Congreso para llevar a cabo todas estas obras con mala planeación, con sobrecosto y que ya le están costando bastante al estado de Nuevo León".

“Entonces, creo que por fin el gobernador entiende que su proyección no fue la más adecuada; ojalá y recapacite también en todo este tema de reconducir los apoyos, que se deje de programas electorales y que enfoque todos estos ingresos del Estado para que se dirijan a estas obras estratégicas. También creo que está muy claro que nosotros, como diputados, queremos que se lleven a cabo estas obras, queremos que le vaya bien a Nuevo León, pero no estamos dispuestos a darle un cheque a un blanco una vez más”, agregó Javier Caballero.

Por su parte, Carlos de la Fuente concordó con Javier Caballero y pidió que priorice las obras que sí se van a poder terminar.

“Yo creo que hoy la realidad ya alcanzó al gobernador y hoy se está dando cuenta de que no hizo una buena planeación financiera para todos los proyectos que abrió; simplemente andaba en campaña, prometiendo miles de cosas por aquí y por allá, y hoy ya volteó atrás y ya se dio cuenta de que papá ya le quitó la tarjeta de crédito y pues ya no completó. Entonces, pues la realidad es priorizar las obras, gobernador, y ver cuáles son las que sí puedes terminar ahora sí en forma, porque en tiempo ya vas muy tarde”, agregó Carlos de la Fuente.

