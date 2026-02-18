Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_34c5d7df74
Nuevo León

Piden saber qué obras se detendrán por falta de presupuesto

Diputados en el Congreso pidieron que se transparente cuáles son esos proyectos que se detendrían para hacer un análisis de cómo solucionarlo

  • 18
  • Febrero
    2026

Luego de anunciar que podrían detenerse algunas obras por falta de presupuesto y financiamiento, diputados en el Congreso pidieron que se transparente cuáles son esos proyectos para hacer un análisis de cómo solucionarlo.

En entrevista, la diputada vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez, indicó que se debe trabajar con lo que ya se tiene y, para trazar una solución, es primordial que se dé a conocer qué es lo que está en riesgo.

“La verdad es que, pues, es lamentable; ya sabemos que el metro sí está garantizado; me gustaría y yo creo que a todos nos gustaría saber cuáles son las obras que se frenarían".

“Nosotros no podemos aprobar otra vez deuda, tenemos que, pues como en otros municipios se ha trabajado con lo que ya se tiene, creo que a todos nos gustaría conocer cuáles son esas obras que van a ser detenidas, si el metro ya está garantizado”, dijo Berenice Martínez.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, indicó a través de sus redes sociales que se recapacitará en el tema del endeudamiento, ya que va a ayudar a terminar las obras en beneficio de los ciudadanos. 

"La deuda no es el enemigo, la corrupción es el enemigo, los tratos turbios son el enemigo, y ahora nos quieren vender que el presupuesto sin deuda es un triunfo, aunque eso signifique frenar los proyectos que ya todos vemos en la calle".

"Aquí se trata de aportar al transporte, seguridad, salud y a los apoyos sociales; que quede claro que la deuda con capacidad financiera y destino claro es una herramienta de crecimiento; la pregunta es si preferimos un estado que se quede detenido, sin avance, o uno que invierta y siga creciendo", mencionó Gutiérrez.

Por su parte, el diputado del PRI, Javier Caballero, indicó que estas declaraciones del gobernador, Samuel García, son solo para echarle la culpa al Congreso por sus malas decisiones financieras.

“El que tiene la culpa (del freno de estas obras) es el que planeó mal, no los diputados, no el Congreso, no los bancos, no las instituciones crediticias, el que hizo una mala planeación y que pensó que se les iba a dar cheques en blanco de parte del Congreso para llevar a cabo todas estas obras con mala planeación, con sobrecosto y que ya le están costando bastante al estado de Nuevo León".

“Entonces, creo que por fin el gobernador entiende que su proyección no fue la más adecuada; ojalá y recapacite también en todo este tema de reconducir los apoyos, que se deje de programas electorales y que enfoque todos estos ingresos del Estado para que se dirijan a estas obras estratégicas. También creo que está muy claro que nosotros, como diputados, queremos que se lleven a cabo estas obras, queremos que le vaya bien a Nuevo León, pero no estamos dispuestos a darle un cheque a un blanco una vez más”, agregó Javier Caballero.

Por su parte, Carlos de la Fuente concordó con Javier Caballero y pidió que priorice las obras que sí se van a poder terminar.

“Yo creo que hoy la realidad ya alcanzó al gobernador y hoy se está dando cuenta de que no hizo una buena planeación financiera para todos los proyectos que abrió; simplemente andaba en campaña, prometiendo miles de cosas por aquí y por allá, y hoy ya volteó atrás y ya se dio cuenta de que papá ya le quitó la tarjeta de crédito y pues ya no completó. Entonces, pues la realidad es priorizar las obras, gobernador, y ver cuáles son las que sí puedes terminar ahora sí en forma, porque en tiempo ya vas muy tarde”, agregó Carlos de la Fuente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_18_at_12_19_23_bde0c4e882
Presentan iniciativa para facilitar acceso a elementos de auxilio
H_Be_YZ_9_Xc_A_Ah_O8_R_e923cc09b7
Se reúne Sheinbaum con ceo de S&P Global en Palacio Nacional
construccion_preparatorias_2026_bed9830815
Confirman construcción de nuevas preparatorias en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×