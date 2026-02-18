Crean Comité Coordinador Nuevo León para la Copa del Mundo

Faltando 113 días para el inicio de la Copa del Mundo, la cual tendrá al estado como una de sus sedes, autoridades instalaron el Comité Coordinador Nuevo León FIFA 2026 para la máxima fiesta del deporte.

Este órgano será el responsable de coordinar las acciones estratégicas rumbo a la justa y cuenta con miembros del gobierno estatal y los municipios metropolitanos.

Durante el acto protocolario, se firmó el manifiesto “Un Solo Equipo, un Mismo Futuro”, en el cual los integrantes se comprometen a organizar un Mundial inolvidable y forjar un legado duradero para la entidad más allá de la justa.

¿Qué funciones tiene el Comité?

La principal función del Comité es crear e implementar la estrategia de seguridad, que garantice que cualquier evento más allá de los partidos, como un Fan Fest, se realice sin ningún contratiempo.

De igual manera, se gestionará la movilidad para facilitar lo más posible que los aficionados locales e internacionales que visiten el estado puedan acudir a la mayor cantidad de eventos posibles de la manera más sencilla.

También se encargará de dar facilidades a FIFA para la celebración del tradicional Fan Fest, el cual reúne a miles de aficionados de todo el mundo para compartir la pasión por el balompié.

Finalmente, la división de Legado e Infraestructura buscará que se maximicen los beneficios perpetuos para la población. Algunos ejemplos son las nuevas líneas del Metro y el Parque del Agua, ubicado a unos metros del Estadio Monterrey.

¿Quiénes están en el Comité Coordinador?

La estructura del Comité Coordinador Nuevo León FIFA 2026 será encabezada por el gobernador Samuel García en la presidencia, mientras que Bernardo Bichara, titular de Fundidora, asumirá la presidencia ejecutiva.

En las vicepresidencias destacan los alcaldes de las ciudades anfitrionas, Adrián de la Garza (Monterrey) y Héctor García (Guadalupe).

Como vocales y miembros estratégicos se integran los ediles Mauricio Farah (San Pedro), David de la Peña (Santiago) y César Garza Arredondo (Apodaca), junto a Andrés Mijes (Escobedo) en su calidad de presidente de la Mesa Metropolitana.

El equipo técnico lo completan Pedro Esquivel y Alejandro Hütt, responsables de la sede local; Jurgen Mainka, director de FIFA México; y Gabriela Cuevas, como enlace del Gobierno Federal.

'Seremos la mejor sede de México': Samuel García

Durante su intervención en este evento simbólico, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que el estado será la mejor sede mexicana para la justa y adelantó que desde la celebración del Repechaje se verá la propuesta de valor.

"Estoy muy entusiasmado de lo que viene, sé que vamos a sorprender, nos han querido minimizar, pero les puedo asegurar que vamos a hacer la sensación y la mejor sede de todo México. No tengo ninguna duda que este Mundial va a sacar nuestra mejor versión. Estoy seguro que desde el mes que entra el repechaje vamos a lucir. Seremos la sorpresa y la mejor sede de este Mundial", dijo el mandatario.

Además, adelantó que en los próximos meses inaugurarán varias obras públicas, las cuales serán de beneficio para la población todavía después de la fiesta del fútbol.

"De aquí al primero de junio vamos a inaugurar 25 obras públicas de trascendencia. Es el legado que siempre nos imaginamos: nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, la nueva aduana, nuevos parques, 500 canchas”

Finalmente, García Sepúlveda dio detalles sobre el Fan Fest y adelantó que se tiene preparada una celebración especial para conmemorar el partido 1,000 en Copas del Mundo, el cual se jugará precisamente en Nuevo León.

“El Fan Fest va a durar 40 días, no vamos a escatimar. Tenemos el espacio más grande de todos los Fan Fest de los tres países, aquí en Fundidora, pues ya hemos dado prueba plena con los Pal´Norte, que podemos llenar hasta 100,000 personas. (Bernardo) Bichara está trabajando para tener al menos cuatro grandes eventos internacionales compaginados perfectamente con el día y el juego, este año el día 11 de junio, junto con el mundial arranca el Fan Fest.

