Coahuila

Alertan por riesgos de automedicarse en temporada fría

Ante el aumento de enfermedades respiratorias en Coahuila, el IMSS advirtió que la automedicación puede provocar efectos graves

  • 21
  • Enero
    2026

Ante el descenso de temperaturas y las lluvias registradas en los últimos días, los casos de resfriados y enfermedades respiratorias han comenzado a incrementarse en Coahuila.

Sin embargo, autoridades de salud advirtieron que recurrir a la automedicación para aliviar estos padecimientos puede representar un riesgo. Incluso ciudadanos consultados coincidieron en que consumir medicamentos sin orientación médica puede traer consecuencias graves para la salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila alertó que, aunque algunos fármacos parecen efectivos para contrarrestar síntomas como tos, congestión o malestar general, su uso sin receta no es seguro para todas las personas.

FVD.jpeg

La doctora Edelvidia Garza Cedillo, especialista en medicina familiar de la Unidad de Medicina Familiar No. 70, explicó que las dosis y tipos de medicamentos deben ajustarse a la edad, peso y condiciones particulares de cada paciente, por lo que no todos los tratamientos funcionan de la misma manera en cada organismo.

La especialista añadió que padecimientos como hipertensión o diabetes, así como la función del hígado y los riñones, influyen directamente en la forma en que el cuerpo procesa los medicamentos.

KJ.jpeg

Automedicarse, advirtió, puede provocar efectos secundarios como mareos, náuseas, somnolencia o alteraciones en el sistema nervioso, además de generar resistencia a los antibióticos o incluso enmascarar enfermedades graves.

Por ello, el IMSS reiteró el llamado a acudir con un médico ante cualquier síntoma y evitar el consumo de fármacos sin prescripción profesional.


