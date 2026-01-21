Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_berenice_martinez_e4c0bb203a
Nuevo León

Buscan más protección contra violencia institucional en mujeres

La diputada Berenice Martínez, presentó una iniciativa para fortalecer la atención y protección de mujeres que enfrentan violencia en las instituciones públicas

  • 21
  • Enero
    2026

La diputada local de Morena, Berenice Martínez, presentó una iniciativa para fortalecer la atención y protección de mujeres que enfrentan violencia, en especial cuando esta se origina o se reproduce dentro de las propias instituciones públicas.

La legisladora advirtió que, en muchos casos, las mujeres que acuden a denunciar terminan enfrentando procesos largos, tratos insensibles o prácticas que retrasan la justicia, lo que agrava su situación. La propuesta busca actualizar la legislación estatal para que estas conductas sean reconocidas de manera explícita como violencia institucional.

“Hay mujeres que llegan a pedir ayuda y salen con más miedo y más dolor del que tenían al entrar. Eso no es justicia, es revictimización".

“La violencia no siempre se ejerce con golpes; también se ejerce cuando una autoridad ignora, minimiza o retrasa una denuncia”, dijo la diputada Berenice Martínez.

La reforma permitiría identificar y sancionar prácticas que hoy están normalizadas, como la repetición innecesaria de testimonios, la falta de acompañamiento especializado o la omisión de autoridades ante denuncias formales.

“Queremos instituciones que acompañen, que crean y que actúen con sensibilidad y responsabilidad. Esa es la base de una vida libre de violencia”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T114143_141_7b45c3a42f
Asciende a 45 fallecidos por descarrilamiento de tren en España
ice_sheinbaum_redadas_78499fc142
Refuerza Federación defensa de mexicanos ante redadas del ICE
Whats_App_Image_2026_01_22_at_1_40_11_AM_a056a09404
Sheinbaum visitará Reynosa a supervisar obras y programas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T114143_141_7b45c3a42f
Asciende a 45 fallecidos por descarrilamiento de tren en España
autos_chocolate_sheinbaum_9be41588d9
Aclara Sheinbaum reglas para regularizar autos 'chocolate'
juegos_olimpicos_invierno_28a42c5b1e
Estos días compiten los mexicanos en Juegos Olímpicos de Invierno
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
publicidad
×