Nuevo León

De recibir invitación para presupuesto diputados asistirán

El PRI, PAN y Morena dijeron que atenderán el llamado, ya que el tema es prioridad para que el estado no se quede con una reconducción del presupuesto del 2025

  • 21
  • Enero
    2026

Los diputados del Congreso del Estado dijeron que, de llegar la invitación que prometió el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, para hablar del presupuesto la próxima semana, ellos con gusto la atenderían.

Tanto PRI, PAN y Morena dijeron que con gusto ellos atenderán el llamado que haga el ejecutivo, ya que es prioridad avanzar en el tema del Paquete Fiscal, para que Nuevo León no quede con una reconducción del presupuesto del 2025.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que ellos sin problema acudirían, pero de los principales temas sería que quede el pago completo de los recursos de enero, pues señalaron que tanto al Congreso como a otros organismos autónomos les faltaron recursos en esta primera quincena.

“Claro que nosotros acudiríamos, pero el primer tema sería que nos entreguen lo que corresponde; yo no pondría ninguna ‘barra’”.

“Lo más importante es que nosotros no podemos quemar los puentes, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo”, dijo Carlos de la Fuente.

La diputada vicecoordinadora de la Bancada de Morena, Berenice Martínez, dijo que por su parte también están dispuestos a acudir para construir un presupuesto que se adapte a las necesidades de Nuevo León.

“Sí, por supuesto, siempre que sea por el bien de Nuevo León, digo, es una prioridad; nosotros tenemos que atender este llamado de diálogo, de consenso, de sacar adelante ya de una vez por todas este presupuesto".

“La respuesta es sí, vamos a dejar de un lado todos los conflictos que tenemos porque es normal que haya conflictos, es normal que tengamos diferencias, pero lo que no puede ser normal es que no nos podamos sentar todos en una mesa a dialogar. Eso ya tiene que acabar”, dijo Berenice Martínez.

En el mismo sentido, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, dijo que sí asistirían, pero pues necesita que se envíe primero la invitación oficial.

“Vamos a ver primero que efectivamente haga la invitación y ya que haga la invitación para ver cuáles son los temas del orden del día de la reunión que proponen y sobre eso tomaremos decisiones”, agregó Lorena de la Garza.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que aún no tienen una fecha exacta para la reunión, pero que es un tema prioritario y se debe atender sí o sí.

“Sí, no, todavía no tenemos información confirmada sobre eso, pero en cuanto la tengamos, por supuesto que se las compartimos”, comentó Sandra Pámanes.


