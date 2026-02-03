Nuevo León será sede del FanFest del Mundial 2026

El gobernador Samuel García anunció que el estado formará parte de la organización del FanFest de la Copa del Mundo 2026, asegurando que la actividad no implicará ningún gasto público.

La confirmación se realizó desde el MetLife Stadium, sede de la final del torneo en Nueva York.

Durante su visita, García sostuvo encuentros con representantes de la ciudad anfitriona y con funcionarios de FIFA para definir los detalles del evento, acompañado del presidente Ejecutivo del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, y del subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo.

El mandatario destacó que el recorrido permitió conocer de primera mano la logística y planificación de los grandes eventos deportivos.

“Pues estamos encima, justo arriba de donde será el evento más importante del mundo. La Copa del Mundo va a ser aquí en Nueva York, estamos en el MetLife Stadium. Acabamos de tener reunión con gente del alcalde, con gente de New Jersey, con el host city”, señaló.

Emmanuel Loo confirmó que ya hay un acuerdo para que Nuevo León pueda participar en el FanFest.

"Nos da mucho gusto poder confirmar la noticia que se dio por parte de FIFA Monterrey, que ya tenemos un acuerdo para que el estado participe en FanFest y en toda la organización relevante a la Copa del Mundo. Estamos muy entusiasmados. Tardó un poco, pero se logró." Señaló Emmanuel.

Calendario y actividades del FanFest

García adelantó que en marzo se darán los detalles de los grupos musicales y festivales que se presentarán durante los eventos del FanFest.

“Vamos a llevar muy buenos grupos, por ahí de marzo les vamos a dar el calendario oficial, a qué hora son los juegos, juegos estelares, que talento musical vamos a llevar”, comentó.

El FanFest incluirá partidos, conciertos y múltiples actividades culturales y recreativas.

"Ya por ahí de marzo les vamos a dar el calendario oficial. A qué hora son los Juegos, Juegos Estelares. Qué talento musical vamos a llevar".

Para garantizar la experiencia de los asistentes, se fortalecerán la seguridad y la movilidad en Monterrey, así como la infraestructura en parques como Fundidora y Parque del Agua.

“Vamos a meterle turbo al tema de seguridad, que hoy estamos mejor que nunca. Movilidad, turbo al metro, a que se terminen de entregar los 4 mil camiones. Todo esto sin gastarle un peso al Estado porque todo va a salir de ingreso propio de Fundidora”, indicó.

García aseguró que todo el evento se financiará con ingresos propios: “Por renta, venta, alimento, bebida, etc. Todo sin contarle un peso al Estado”. Con el acuerdo firmado, el gobernador enfatizó la importancia de aplicar las experiencias aprendidas en Nueva York para que Monterrey se consolide como la mejor sede.

Por su parte, Bernardo Bichara celebró el acuerdo y destacó que la gira dejó aprendizajes que se aplicarán en Monterrey para garantizar la mejor experiencia.

“Nos da mucho gusto poder confirmar la noticia que se dio por parte de FIFA Monterrey. Empezamos la cuenta regresiva para ser la mejor sede, aprendimos mucho aquí en Nueva York que vamos a llevar a Monterrey”, afirmó.

García también sostuvo reuniones con Maya Handa, encargada del Mundial en Nueva York, y con Helen, colaboradora de FIFA, con quienes acordó trabajar de manera conjunta para conectar esfuerzos y garantizar un evento exitoso.

“Vienen dos vuelos directos, uno de Aeroméxico y otro de VIVA a Nueva York. Esperamos verlos pronto para hacer acuerdos y hablar de los avances hacia el Mundial más grande que hayamos visto”, concluyó.

