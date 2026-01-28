Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fgr_avanza_en_investigacion_de_tren_interoceanico_9737479d2e
Nacional

Anuncia Sheinbaum peritaje internacional tras descarrilamiento

Informó que una agencia federal investiga el descarrilamiento del Tren Interoceánico y que se pedirá certificación internacional antes de reactivar viajes

  • 28
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Agencia de Regulación de Transporte Ferroviario y Transporte Público Integrado ya realiza su propio peritaje sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico y que entregará un informe completo a la Fiscalía General de la República.

“La agencia está haciendo su propio análisis… y tiene que presentar un reporte integral de la operación del tren interoceánico”, señaló en su conferencia matutina.

Revisión a velocidad y operación

Sheinbaum precisó que los maquinistas involucrados cuentan con amplia experiencia, aunque subrayó que será la autoridad técnica la que determine por qué no se controló la velocidad del convoy.

“Son maquinistas experimentados… las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad lo tiene que determinar la agencia”, afirmó.

Certificación internacional para pasajeros

La mandataria explicó que antes de reactivar por completo el servicio de pasajeros se solicitará una certificación internacional, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar que se repita un accidente similar.

“Se está solicitando una certificación internacional… para tener mayores garantías de la no repetición”, dijo.

Añadió que, una vez concluido el peritaje, los resultados se harán públicos.

“En el momento en que esté el reporte, por supuesto se dará conocimiento público”, aseguró.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que la FGR definirá las indemnizaciones a los afectados, basándose en la revisión individual de cada caso y en precedentes de accidentes similares.

“Los montos no se hacen públicos por la protección de las personas que los van a recibir. Además, cada víctima o familiar debe aceptar la reparación integral, no es algo que se imponga; en caso contrario, pueden continuar con el proceso judicial”, sostuvo.

Por otra parte, aseguró que el gobierno federa lcolaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_sheinbaum_f17579ff96
Sheinbaum reprograma su conferencia matutina de último momento
waldo_fernandez_denuncia_protesta_prian_cf973b0035
Confirma Waldo Fernández alianza entre Morena, Partido Verde y PT
claudia_af4d0d8472
Se reúnen Claudia y sector automotriz para impulsar plan integral
publicidad

Últimas Noticias

china_11_ejecutados_por_ciberestafa_bad5d43de8
China ejecuta 11 miembros de un poderoso clan de la mafia en Asia
sre_eua_diplomatica_9ceacf2f25
Rechaza México acusaciones de intervención política en EUA
marc_anthony_octavo_hijo_b2d37d1ea3
Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×