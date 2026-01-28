Anuncia Sheinbaum peritaje internacional tras descarrilamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Agencia de Regulación de Transporte Ferroviario y Transporte Público Integrado ya realiza su propio peritaje sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico y que entregará un informe completo a la Fiscalía General de la República.

“La agencia está haciendo su propio análisis… y tiene que presentar un reporte integral de la operación del tren interoceánico”, señaló en su conferencia matutina.

Revisión a velocidad y operación

Sheinbaum precisó que los maquinistas involucrados cuentan con amplia experiencia, aunque subrayó que será la autoridad técnica la que determine por qué no se controló la velocidad del convoy.

“Son maquinistas experimentados… las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad lo tiene que determinar la agencia”, afirmó.

Certificación internacional para pasajeros

La mandataria explicó que antes de reactivar por completo el servicio de pasajeros se solicitará una certificación internacional, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar que se repita un accidente similar.

“Se está solicitando una certificación internacional… para tener mayores garantías de la no repetición”, dijo.

Añadió que, una vez concluido el peritaje, los resultados se harán públicos.

“En el momento en que esté el reporte, por supuesto se dará conocimiento público”, aseguró.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal indicó que la FGR definirá las indemnizaciones a los afectados, basándose en la revisión individual de cada caso y en precedentes de accidentes similares.

“Los montos no se hacen públicos por la protección de las personas que los van a recibir. Además, cada víctima o familiar debe aceptar la reparación integral, no es algo que se imponga; en caso contrario, pueden continuar con el proceso judicial”, sostuvo.

Por otra parte, aseguró que el gobierno federa lcolaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

