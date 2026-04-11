Nuevo León enfoca en Asia su estrategia rumbo al Mundial 2026

Con la mira puesta en el Mundial 2026, Nuevo León reforzó su estrategia de promoción turística en Asia, una región clave no solo por su potencial de visitantes, sino porque las selecciones de Japón y Corea del Sur jugarán partidos en territorio estatal.

La Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, formó parte de la comitiva del Gobierno estatal en una gira por ambos países, donde explicó que existe un alto interés por lo que está ocurriendo en la entidad.

“La respuesta ha sido increíble. Tienen mucha expectativa de lo que está sucediendo en Nuevo León, por qué tanta inversión, qué es lo que está pasando”, señaló.

La funcionaria subrayó que la promoción en estos mercados no es casual, sino estratégica, debido a que sus selecciones disputarán encuentros en Monterrey durante la Copa del Mundo.

“Finalmente, nosotros vamos a ser anfitriones. Juega Corea, juega Japón, y por eso es tan importante venir a invitarlos a vivir la experiencia en Nuevo León”, explicó.

Durante la gira, se realizaron seminarios turísticos en Japón y Corea del Sur con la participación de más de 30 medios especializados, operadores y agencias de viaje. El objetivo fue conectar directamente con quienes organizarán los viajes de aficionados que seguirán a sus selecciones hasta México.

“Conocimos agencias especializadas en senderismo y escalada, perfiles muy específicos que pueden ayudar a que los visitantes vivan experiencias únicas en Monterrey y en todo el estado”, detalló.

Para la Secretaria, la Copa del Mundo será un punto de inflexión para el turismo en Nuevo León.

“El Mundial es la excusa. Va a ser un ‘turning point’, un antes y un después para el estado”, afirmó… Vimos aquí cómo viven el futbol, cómo aman a sus selecciones. Eso mismo vamos a recibir en Monterrey y queremos que su experiencia sea inolvidable”, agregó.

Además de los partidos, Nuevo León prepara una oferta turística integral para los visitantes internacionales. Entre las principales iniciativas destaca el Fan Fest, que será una gran celebración con artistas internacionales, así como el desarrollo de 14 circuitos turísticos. Estos incluyen recorridos a destinos como Santiago, con actividades de aventura como Matacanes, además de experiencias gastronómicas y culturales.

“Queremos que el visitante no solo venga al partido, sino que conozca las bellezas del estado”, dijo.

La estrategia también contempla coordinación con la Secretaría de Turismo federal, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, para proyectar al país completo durante el Mundial. Se prevé habilitar espacios donde visitantes puedan adquirir artesanías y degustar gastronomía de distintas regiones.

“México es el anfitrión. Estamos en los ojos del mundo y es una oportunidad que todos los estados pueden aprovechar”, concluyó.

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