IMSS refuerza coordinación en reunión regional norte

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) clausuraron la Reunión Regional Norte 2026 en Monterrey número 8, con el compromiso de reforzar la coordinación institucional y la toma de decisiones conjuntas para elevar la calidad, eficiencia y operación de los servicios de salud en beneficio de la población derechohabiente.

El encuentro se llevó a cabo del 8 al 10 de abril y contó con la participación de directores normativos, titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Análisis de temas prioritarios y estrategias institucionales

Durante las jornadas de trabajo se abordaron temas clave para el fortalecimiento del Instituto, como la suficiencia presupuestal y financiera, el desarrollo del capital humano, la operación administrativa, la innovación institucional y la digitalización de servicios.

Asimismo, se realizaron mesas de trabajo especializadas en áreas estratégicas, entre ellas los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), gestión de incapacidades, incorporación y recaudación, planeación, procesos jurídicos y comunicación social.

En la clausura, el director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, destacó que el encuentro permitió generar un espacio de diálogo enfocado en los temas prioritarios del Instituto, impulsando liderazgos con trabajo territorial, claridad en los compromisos y cercanía con la población.

Subrayó que esta reunión facilitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, establecer criterios y objetivos claros para 2026.

“La reunión de Nuevo León nos permite ver con nitidez los detalles del formato, la comunicación y, sobre todo, las conclusiones y compromisos”, señaló.

Por su parte, la directora Jurídica del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, reconoció la participación de las autoridades institucionales y destacó la importancia del trabajo coordinado para dar seguimiento a los programas del Instituto.

Indicó que la correcta operación de los procesos institucionales depende del compromiso diario de los titulares de los OOAD y de las UMAE, quienes, mediante un trabajo sistematizado, garantizan la implementación efectiva de las políticas del IMSS en todo el país.

La titular de la Representación del IMSS en Nuevo León, Miralda Aguilar Patraca, calificó como exitosos los trabajos de la reunión, al considerarla un espacio clave para el análisis, la coordinación y el fortalecimiento institucional.

Destacó que la participación de Zoé Robledo permitió definir con claridad el rumbo del Instituto, reafirmando el compromiso con una gestión eficiente, responsable y alineada a las nuevas demandas en materia de salud.

Finalmente, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos Hernández, declaró formalmente clausurada la reunión.

Resaltó que la unión y coordinación operativa entre el Instituto y su sindicato fortalece la atención médica y administrativa, en beneficio de las y los derechohabientes del IMSS.

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