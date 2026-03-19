Para el Mundial, Metro ya hará pruebas, pero no llevará pasajeros

Para antes del Mundial FIFA que arranca el 11 de julio, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del estado ya tendrá abierto de manera “demostrativa” un tramo de 11 kilómetros de las Líneas 4 y 6 del Metro.

Esto será para realizar solo pruebas de calibración, por lo que aún no habrá servicios al público, informó el titular de esa secretaría, Hernán Villarreal Rodríguez.

Al señalar que van “en muy buen tiempo”, el funcionario indicó que la obra quedará totalmente concluida entre septiembre y octubre del año siguiente, que es como se programó originalmente.

Actualmente, según se informó, la obra tiene un avance de 71% al estar construidos 6,936 de los 9,607 elementos como columnas, capiteles, trabes y estaciones que comprende la obra.

“Las líneas del Metro no tienen retraso, se terminarán en septiembre, octubre del 27; en ese sentido vamos cumpliendo con plazos sin problema. Sí es cierto que quisiéramos que hubiera algo visible para el Mundial y en ese sentido nos fijamos una meta que le llamamos de aceleración, que es concentrarnos en cierta parte para que esté un tramo en pruebas”, dijo el funcionario.

El tramo que se va a abrir para pruebas corresponde del centro comercial Citadel, en San Nicolás, a Parque Fundidora.

En la actualidad, cerca de 5,000 trabajadores laboran en las obras del Metro, lo cual es un número récord que, de acuerdo con la dependencia, nunca se había registrado ni en obras como el Puente Atirantado o la Línea 1 del Metro; en el 2024, eran 3,500 personas.

Aunque dijeron que están trabajando arduamente, tanto Villarreal como el director de Metrorrey, Abraham Vargas, enfatizaron que la obra es totalmente segura y prueba de ello es que de los casi 7,000 elementos construidos, solo se han registrado seis incidentes.

Indicaron que en los 34.3 kilómetros de todo el viaducto se construirán 1,621 columnas, de las cuales hasta el momento han tenido que ser demolidas por fallas constructivas y reconstruidas siete, cuyo costo ha corrido por cuenta de la empresa.

Los funcionarios tuvieron una charla con líderes de opinión de la comunidad para despejar dudas y detallar los avances de la obra.

“Como se comentó aquí en la presentación, estamos muy por abajo de todas las incidencias de cualquier obra de este tipo de magnitud”, sostuvo en la entrevista Villarreal.

Sobre el hecho de que el Metro no estará listo para el Mundial, el funcionario indicó que nunca se ofreció tal situación y que la FIFA tiene conocimiento, pues el Estado garantizará la movilización efectiva de quienes ingresen a la zona del estadio para los partidos del Mundial.

“Creemos que vamos a tener, para antes del Mundial, un tramo de pruebas en el que se vea ya la operación".

“No tiene nada que ver con que tengamos un Plan A; hay un Plan B para el Mundial. Siempre la planeación para el Mundial estuvo contemplada con FIFA, con los patrocinadores del evento, por medio de transporte público, con autobuses; realmente así se ha dado servicio cuando hay juegos de fútbol y vemos gente al estadio”, dijo Villarreal.

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