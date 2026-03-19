Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_l4_33c7c1582d
Nuevo León

Para el Mundial, Metro ya hará pruebas, pero no llevará pasajeros

La Secretaría de Movilidad informó que un tramo de 11 kilómetros de las Líneas 4 y 6 realizará pruebas de calibración, pero no habrá servicios al público

  • 19
  • Marzo
    2026

Para antes del Mundial FIFA que arranca el 11 de julio, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del estado ya tendrá abierto de manera “demostrativa” un tramo de 11 kilómetros de las Líneas 4 y 6 del Metro.

Esto será para realizar solo pruebas de calibración, por lo que aún no habrá servicios al público, informó el titular de esa secretaría, Hernán Villarreal Rodríguez.

Al señalar que van “en muy buen tiempo”, el funcionario indicó que la obra quedará totalmente concluida entre septiembre y octubre del año siguiente, que es como se programó originalmente.

Actualmente, según se informó, la obra tiene un avance de 71% al estar construidos 6,936 de los 9,607 elementos como columnas, capiteles, trabes y estaciones que comprende la obra.

“Las líneas del Metro no tienen retraso, se terminarán en septiembre, octubre del 27; en ese sentido vamos cumpliendo con plazos sin problema. Sí es cierto que quisiéramos que hubiera algo visible para el Mundial y en ese sentido nos fijamos una meta que le llamamos de aceleración, que es concentrarnos en cierta parte para que esté un tramo en pruebas”, dijo el funcionario.

nl-l4.jpeg

El tramo que se va a abrir para pruebas corresponde del centro comercial Citadel, en San Nicolás, a Parque Fundidora.

En la actualidad, cerca de 5,000 trabajadores laboran en las obras del Metro, lo cual es un número récord que, de acuerdo con la dependencia, nunca se había registrado ni en obras como el Puente Atirantado o la Línea 1 del Metro; en el 2024, eran 3,500 personas.

Aunque dijeron que están trabajando arduamente, tanto Villarreal como el director de Metrorrey, Abraham Vargas, enfatizaron que la obra es totalmente segura y prueba de ello es que de los casi 7,000 elementos construidos, solo se han registrado seis incidentes.

Indicaron que en los 34.3 kilómetros de todo el viaducto se construirán 1,621 columnas, de las cuales hasta el momento han tenido que ser demolidas por fallas constructivas y reconstruidas siete, cuyo costo ha corrido por cuenta de la empresa.

Los funcionarios tuvieron una charla con líderes de opinión de la comunidad para despejar dudas y detallar los avances de la obra.

“Como se comentó aquí en la presentación, estamos muy por abajo de todas las incidencias de cualquier obra de este tipo de magnitud”, sostuvo en la entrevista Villarreal.

nl-l4.jpeg

Sobre el hecho de que el Metro no estará listo para el Mundial, el funcionario indicó que nunca se ofreció tal situación y que la FIFA tiene conocimiento, pues el Estado garantizará la movilización efectiva de quienes ingresen a la zona del estadio para los partidos del Mundial.

“Creemos que vamos a tener, para antes del Mundial, un tramo de pruebas en el que se vea ya la operación". 

“No tiene nada que ver con que tengamos un Plan A; hay un Plan B para el Mundial. Siempre la planeación para el Mundial estuvo contemplada con FIFA, con los patrocinadores del evento, por medio de transporte público, con autobuses; realmente así se ha dado servicio cuando hay juegos de fútbol y vemos gente al estadio”, dijo Villarreal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nasa_artemis_ii_96d1d737af
Avanza NASA con Artemis II tras reparar cohete lunar
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
libertad_993ca986e4
Libertad global retrocedió en 2025, según Freedom House
publicidad

Últimas Noticias

722d4c15_b291_47ba_9349_340b20fd3ab0_6b56f1cd13
Amplían infraestructura educativa en Saltillo con inversión
3da7c090_683a_47ad_b402_933398130864_205d3645f3
Entregan complejo deportivo y arrancan programa de semillas
Whats_App_Image_2026_03_20_at_3_52_35_PM_1_a1cd993c53
Encabeza Conagua jornada de limpieza en el río La Silla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
publicidad
×