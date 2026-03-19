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Coahuila

Afecta falta de mantenimiento a personas con discapacidad visual

Estas guías son fundamentales para el desplazamiento diario, ya que permiten a las personas ubicarse en el entorno urbano

  • 19
  • Marzo
    2026

El deterioro y la falta de mantenimiento en las guías táctiles instaladas en banquetas de Saltillo están afectando la movilidad y autonomía de personas con discapacidad visual, advirtió la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina.

Detectan daños en líneas podotáctiles

De acuerdo con Erasmo Ramos, estas líneas podotáctiles diseñadas para orientar a personas con ceguera o baja visión presentan desgaste, daños y tramos inconclusos en distintos puntos de la ciudad, lo que complica su función.

Señaló que, aunque recientemente se realizaron trabajos de rehabilitación en algunos sectores como la calle Bravo, entre Pérez Treviño y Múzquiz, otras vialidades continúan en malas condiciones, lo que interrumpe la continuidad de las rutas seguras.

Indicó que estas guías son fundamentales para el desplazamiento diario, ya que permiten a las personas ubicarse en el entorno urbano; sin embargo, su mal estado obliga a extremar precauciones al caminar.

Falta de cultura ciudadana agrava el problema

A esta problemática se suma la falta de cultura ciudadana, ya que es frecuente que vehículos invadan banquetas o que se coloquen obstáculos como anuncios, lo que representa un riesgo adicional para quienes utilizan estos espacios.

El presidente de AMEVER hizo un llamado a las autoridades municipales para fortalecer el mantenimiento de la infraestructura incluyente y garantizar condiciones adecuadas de movilidad.

Buscan fortalecer independencia de personas

Añadió que, si bien no se han registrado accidentes graves, las condiciones actuales dificultan el desplazamiento seguro de este sector de la población.

Así mismo, Erasmo Ramos destacó que la asociación impulsa procesos de rehabilitación enfocados en orientación, movilidad y uso de tecnología adaptada, con el objetivo de fortalecer la independencia de las personas con discapacidad visual.


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