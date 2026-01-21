Podcast
Nuevo León

'Pasea a un perrito': Transforman día a animales rescatados

El Centro de Atención Animal realizó el evento 'Pasea a un perrito' para fomentar la adopción responsable y el respeto hacia animales en espera de un hogar

  • 21
  • Enero
    2026

El Centro Estatal de Atención Animal se llenó de vida con el evento “Pasea a un perrito”, una iniciativa que busca conectar a la comunidad con animales en espera de un hogar. 

Entre paseos y juegos, los participantes fomentaron la cultura del respeto y la tenencia responsable en la sede ubicada en el municipio de Guadalupe.

Vecinos de la zona instaron a las autoridades a mantener este programa de forma permanente, calificándolo como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los caninos y promover valores de compañerismo entre los habitantes.

WhatsApp Image 2026-01-21 at 9.27.58 PM.jpeg

Decenas de personas llegaron al evento, organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado. 

La actividad buscó sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de las mascotas y fortalecer la empatía hacia los animales sin hogar.

Desde temprana hora, los participantes dieron cita para convivir y pasear a los caninos, en una actividad que tuvo como objetivo fomentar la empatía, el compañerismo y la esperanza, además de fortalecer la cultura del cuidado y la adopción responsable de mascotas. 

WhatsApp Image 2026-01-21 at 9.27.47 PM.jpeg

El evento se realizó en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Las Torres, después del cruce con la calle Durangueño, en Guadalupe.


