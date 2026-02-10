Arranca NL 2026 como líder de empleo a nivel nacional

Nuevo León inició 2026 con un desempeño destacado en materia laboral, consolidándose como la entidad líder en generación de empleo formal durante enero.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el estado sumó 11,708 nuevos puestos de trabajo, superando a otras entidades con crecimiento importante, como Sinaloa, que registró 11,493, y Coahuila, con 11,477 plazas.

Este resultado refleja la fortaleza del aparato productivo local y la capacidad de la entidad para atraer inversión y mantener un ritmo sólido de contratación, incluso en un entorno nacional complejo, resaltó la Secretaría de Economía estatal en un comunicado.

Mientras Nuevo León lidera, otros estados registraron avances más modestos: Sonora con 11,319 empleos creados, Hidalgo con 7,314 y Querétaro, que sumó 5,616 en el periodo, lo que evidencia el destacado desempeño de la economía de la entidad.

Al respecto, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, destacó que “estas cifras confirman la solidez del mercado laboral en Nuevo León, al generar oportunidades formales de empleo incluso frente a un escenario nacional adverso”, donde el país en conjunto perdió 8,104 empleos en enero. Con este liderazgo, Nuevo León reafirma su posición como motor clave del empleo en México y como una de las entidades con mayor número de trabajadores afiliados al IMSS, fortaleciendo su peso económico y relevancia dentro del mercado laboral nacional, puntualizó.

El estado marca la pauta con crecimientos sólidos, mientras que el resto del país enfrenta resultados mixtos o negativos.

Registro histórico para el mes de enero

Al 31 de enero de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22 millones 508 mil puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro, considerando solo los meses de enero, de los cuales el 86.9% son permanentes y el 13.1% son eventuales.

Además, los puestos permanentes, es decir, 19 millones 568,657, representaron la mayor afiliación para un mes de enero.

A la cabeza

Empleos generados (Enero 2026)

Nuevo León: 11,708

Sinaloa: 11,493

Coahuila: 11,477

Sonora: 11,319

Hidalgo: 7,314

Querétaro: 5,616

Baja California: 4,639

Guanajuato: 4,612

Quintana Roo: 4,166

Michoacán: 3,793

