‘Pone en aprietos’ escasez de personal a industria en NL

Al cierre de año, la industria de Nuevo León estuvo en aprietos al enfrentar una mayor escasez de personal calificado.

Así lo arrojan las cifras más recientes de la "Encuesta de Expectativas Económicas" de Caintra, correspondientes al mes de diciembre, y en la cual un 24.2% de las empresas mencionó a este factor como un obstáculo para su crecimiento.

El porcentaje se colocó muy por encima del 14.2% que mencionó ese tema, un mes atrás, durante noviembre.

En el balance se observa que este tema se ha mantenido como una constante, al menos en el último semestre, y aunque había logrado reducirse en noviembre, en diciembre volvió a dispararse.

A ese factor se suma el panorama político, ya que un 42.7% de los empresarios encuestados lo señaló como un tema que afectó su desempeño.

Además, a un 37.9% de las empresas dijo que su crecimiento está siendo afectado al enfrentar una menor demanda externa.

La carga fiscal federal es otro de los temas que impacta a las empresas, con un 16.1% de las menciones en dicha encuesta.

En general, la manufactura de Nuevo León sigue enfrentando un panorama complicado en este cambio de año, explicó la Caintra en dicho ejercicio.

“Durante el mes de diciembre, los indicadores de producción y comercio exterior continuaron en contracción. Si bien durante el cierre del año es usual una caída en los indicadores por factores estacionales, la contracción se había presentado desde inicios del año”, señaló.

Se observa además que los indicadores “volumen físico de producción”, inventarios y “número de trabajadores” se mantuvieron prácticamente sin cambios y en fase de contracción.

Con relación al comercio exterior, tanto las “exportaciones” como las “importaciones” tuvieron un comportamiento similar, manteniéndose por debajo del umbral de expansión.

En un renglón ligado, la encuesta revela que el 22% de las empresas invirtieron en maquinaria, equipo o construcción en Nuevo León, cifra que tuvo un repunte de cuatro puntos en el mes de diciembre.

“El nivel de inversión de la industria de Nuevo León es muy parecido a los tiempos de la pandemia de covid-19, cuando la economía mexicana tuvo su mayor caída y contracción económica en la historia”, señaló el organismo en su reporte.

