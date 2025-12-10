Podcast
Nuevo León

Pide diputado impulsar producción de cabrito en Nuevo León

El diputado Armando Victor Gutierrez exhortó a instituciones a fortalecer la producción de cabrito en Nuevo León ante el aumento de su costo

  • 10
  • Diciembre
    2025

Ante un incremento en el costo del cabrito, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Victor Gutierrez, exhortó a diferentes instituciones a fortalecer la producción de este animal en Nuevo León.

El diputado indicó que desde la sequía del 2022 se han presentado situaciones que han hecho que la producción del cabrito baje entre los pequeños y medianos empresarios, lo cual genera un incremento en el precio, por la escasez que provoca la baja producción.

Además, puntualizó que al ser un platillo emblemático de la entidad, es fundamental que para el 2026 se resuelva el tema, ya que se espera que los miles de turistas que visiten Nuevo León por el mundial puedan disfrutar de esta comida a un precio adecuado.

“El cabrito es parte de nuestra identidad. No podemos llegar al Mundial sin la capacidad de ofrecer a los visitantes uno de los platillos más representativos de nuestra tierra”, señaló el diputado Armando Víctor Gutiérrez.

Armando Víctor Gutiérrez

El exhorto va dirigido a la Secretaría de Economía y Desarrollo Regional y Agropecuario para que puedan implementar acciones que fortalezcan al sector caprino del Estado, especialmente en los municipios rurales.

Principalmente, se busca ayudarlos con programas de apoyo financiero emergente para pequeños y medianos productores; asistencia técnica y capacitación para mejorar el manejo de forrajes, la sanidad y la productividad del hato caprino, al igual que estrategias de comercialización justas y eficientes que eviten intermediaciones abusivas.

“Estamos a tiempo de proteger una tradición, fortalecer nuestra economía rural y asegurar que Nuevo León reciba el Mundial con orgullo y preparación”, agregó el diputado.


