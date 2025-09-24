Pide Miguel Flores no poner leyes electorales “a modo”

Luego de que el Congreso del Estado aprobara en primera vuelta en el pleno reformas a la Constitución y a la Ley Electoral estatal en materia de paridad y nepotismo, que busca entre otras cosas que en 2027 los partidos políticos únicamente postulen mujeres a la gubernatura, el secretario de gobierno, Miguel Flores, dijo que no están a favor de estar reformando la Constitución a dos años del periodo de elecciones.

“Sobre el tema de la reforma electoral, es importante dejar en claro que nosostros no estamos a favor de estar reformando la Constitución, menos en temas electorales cuando sabemos que estamos a dos años de una elección”, afirmó Flores durante el Nuevo León Informa al ser cuestionado por medios de comunicación.

Al tratarse de una reforma constitucional, será necesaria una segunda votación para determinar su aprobación definitiva. En ese contexto, Flores Serna enfatizó la importancia de respetar las reglas electorales y no modificarlas rumbo a los comicios de 2027.

“Tenemos muchísimo trabajo por hacer. Nuestra postura es, vamos a esperar a que determinen pues todos estos organismos electorales cómo se llevarán a cabo las elecciones”, dijo.

