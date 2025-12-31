Monterrey dará hasta 22.5% de descuento en Predial 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno de Monterrey pondrá en marcha un esquema de subsidios en el cobro del Impuesto Predial, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fomentar el cumplimiento oportuno de esta obligación fiscal.

Quienes realicen el pago anual del Predial entre el 1 de enero y el 5 de febrero obtendrán un descuento del 15% sobre la anualidad 2026, mientras que del 6 de febrero al 5 de marzo el descuento será del 10%.

Descuentos adicionales por pago oportuno y en línea

Además de los descuentos por pronto pago, los contribuyentes que estén al corriente al 31 de diciembre de 2025 y liquiden la totalidad del impuesto 2026 recibirán un subsidio adicional del 2.5%.

A este beneficio se suma un subsidio automático del 5% para quienes realicen su pago en línea a través del portal oficial www.monterrey.gob.mx

, lo que permitirá alcanzar un ahorro total de hasta 22.5%.

Apoyos a grupos vulnerables

El esquema contempla una Tarifa Única Especial para personas en situación vulnerable cuya vivienda sea de uso habitacional, constituya su única propiedad en el estado y no exceda un valor de 1 millón 152 mil 670 pesos.

Este beneficio está dirigido, entre otros, a mujeres jefas de familia no casadas, huérfanos menores de edad, personas con discapacidad para trabajar, así como jubilados y pensionados con ingresos mensuales menores a 8 mil 485 pesos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Horarios y puntos de pago

Para facilitar el cumplimiento, las delegaciones municipales abrirán sus cajas receptoras desde el 1 de enero con horarios especiales. Ese día la atención será de 7:00 a 14:00 horas; el viernes 2 de enero de 8:00 a 17:00 horas; y el sábado 3 de enero de 9:00 a 13:00 horas.

A partir del lunes 5 de enero, el servicio será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados de enero, desde el día 10, atenderán de 9:00 a 13:00 horas.

En febrero, a partir del día 6, el horario será de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Asimismo, bancos, instituciones financieras participantes y cadenas comerciales autorizadas recibirán el pago del Predial en sus sedes y horarios habituales.

Seguro gratuito para contribuyentes cumplidos

Como incentivo adicional, los primeros 200 mil contribuyentes que realicen el pago anualizado del Impuesto Predial recibirán un seguro para casa habitación con cobertura de hasta 100 mil pesos, vigente durante todo 2026.

Dicho seguro aplicará en casos de incendio, rayo, explosión, colisión de vehículos, caída de árboles, robo con violencia y fenómenos hidrometeorológicos.

Comentarios