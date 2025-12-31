Podcast
Nuevo León

Refuerzan prevención en Monterrey con sesión de Protección Civil

Monterrey realizó sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil para reforzar estrategias de prevención y coordinación ante emergencias

  • 31
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Monterrey llevó a cabo sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y la coordinación interinstitucional ante posibles contingencias en la ciudad.

Durante las reuniones, autoridades municipales analizaron distintos escenarios de riesgo, así como los protocolos de respuesta ante fenómenos naturales, emergencias urbanas y situaciones que pudieran poner en peligro a la población.

Coordinación entre dependencias

En las sesiones participaron representantes de dependencias municipales, estatales y cuerpos de auxilio, quienes revisaron planes de acción, capacidades operativas y mecanismos de comunicación para una respuesta más eficiente ante emergencias.

image.jfif

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía, especialmente ante el crecimiento urbano y el aumento de eventos climáticos extremos.

Prevención como eje central

El Consejo Municipal de Protección Civil reiteró que la prevención es una prioridad, por lo que se continuará con la evaluación constante de zonas vulnerables, la actualización de protocolos y la difusión de recomendaciones entre la población.

swdvdew4.jfif

Finalmente, se informó que estas sesiones se mantendrán de manera periódica para garantizar que Monterrey esté preparado ante cualquier eventualidad y cuente con una respuesta oportuna y coordinada.


Comentarios

