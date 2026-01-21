Podcast
Nuevo León

Pide Samuel García acelerar trabajos de obras insignia de NL

El gobernador pidió a su Gabinete redoblar esfuerzos para entregar los proyectos estratégicos de movilidad y obra pública antes de concluir su administración

  • 21
  • Enero
    2026

Con la meta de consolidar la "mejor versión" de Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda, encabezó la Mesa de Metro, donde pidió a su Gabinete redoblar esfuerzos para entregar los proyectos estratégicos de movilidad y obra pública antes de concluir su administración.

Durante el encuentro, que reúne a los responsables de la expansión del sistema de transporte masivo, el mandatario fue enfático al solicitar que las nuevas líneas del Metro sean entregadas como una "obra titánica" concluida, con la infraestructura civil finalizada y las pruebas operativas superadas al cien por ciento.

“Vamos a terminar todo, todo lo que prometimos en el plan de gobierno y en campaña; el top ten de proyectos, todos los que prometimos los vamos a acabar”, aseguró García.

El Ejecutivo estatal instruyó a su gabinete a acelerar el paso en los proyectos insignia que, según afirmó, constituirán el mayor legado en obra pública para el estado. Entre las obras prioritarias destacan:

  • Movilidad: Líneas 4 y 6 del Metro y nuevas carreteras.
  • Infraestructura y salud Aduana Colombia y el nuevo Hospital Infantil.
  • Espacios públicos El Parque del Agua y la renovación de Parque Fundidora.
  • Seguridad: El nuevo cuartel de Fuerza Civil.

El mandatario estatal subrayó que la prioridad es cumplir con los compromisos ciudadanos, transformando la infraestructura estatal en un referente de modernidad para las próximas décadas.


