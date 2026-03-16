Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_16_at_6_08_42_PM_7daa23e727
Nuevo León

Piden ambientalistas clausura inmediata de Matrimar

Activistas solicitaron cerrar la empresa por presunto daño ecológico en la Sierra Picachos y afectación a especies protegidas

  • 16
  • Marzo
    2026

Diversas asociaciones civiles y activistas ambientales solicitaron a autoridades intervenir y clausurar la empresa Matrimar, S.A. de C.V. en la Reserva Estatal Sierra Picachos, ante presuntas afectaciones ecológicas.

El pronunciamiento fue emitido este 16 de marzo por colectivos ambientalistas, entre ellos Piensa Verde NL, junto con activistas independientes y figuras públicas vinculadas a la defensa del medio ambiente en la entidad. 

En su posicionamiento, las organizaciones pidieron la clausura inmediata y definitiva de las actividades de la compañía, al considerar que existen daños ambientales que podrían afectar de manera significativa a este ecosistema protegido.

De acuerdo con los colectivos, las actividades desarrolladas por la empresa habrían superado los límites establecidos en su Manifestación de Impacto Ambiental presentada en 2019.

Según los datos difundidos por las organizaciones, la superficie impactada alcanzaría aproximadamente 2 millones 37 mil metros cuadrados, lo que representaría más de 390 mil metros cuadrados adicionales respecto a lo autorizado originalmente.

Además, señalaron que parte de las operaciones se habrían extendido hacia zonas dentro del polígono de la Reserva Estatal Sierra Picachos, un área natural protegida que alberga diversas especies de fauna y flora características del noreste del país.

Entre los impactos mencionados se encuentra la extracción de materiales y el depósito de residuos en aproximadamente 3,200 metros cuadrados adicionales dentro del área natural protegida, lo que podría afectar los procesos ecológicos de la zona.

Las organizaciones también expresaron preocupación por posibles alteraciones en los escurrimientos naturales y en los mantos acuíferos que abastecen de agua a la urbe regia, al considerar que la modificación del terreno podría influir en los sistemas de recarga hídrica.

En la Sierra Picachos habitan especies consideradas bajo algún nivel de protección en la normatividad ambiental mexicana, entre ellas el oso negro, el ocelote y el águila real, incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Otra de las preocupaciones señaladas por los colectivos es la presunta eliminación de cobertura vegetal en terrenos forestales fuera de las áreas autorizadas previamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2018.

Ante esta situación, los grupos ambientalistas solicitaron la intervención de distintas instancias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de que se realicen inspecciones.

También solicitaron que, de confirmarse las irregularidades, se inicie un procedimiento administrativo sancionador y se evalúe la posibilidad de presentar denuncias ante autoridades ministeriales por posibles delitos ambientales.

Las organizaciones indicaron que la Sierra Picachos representa un ecosistema estratégico para la región noreste del país debido a los servicios ambientales que provee, como la captación de agua, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_cumbres_garcia_alcalde_3648774317
Señalan omisión del alcalde Manuel Guerra en olores de García
EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T133443_565_a46458bb5f
Solicitan atención a 'otras problemáticas' y no solo a seguridad
nl_humedales_zuazua_3f19c6029a
Invaden desarrollos y parques industriales 'oasis' en Zuazua
publicidad

Últimas Noticias

municipales_atienden_vecinos_el_tanquecito_d99b33d73e
Se reúnen autoridades municipales con vecinos de El Tanquecito
rina_vecinal_condominios_preocupacion_social_c259f2caab
Riña entre vecinos de La Herradura genera preocupación social
INFO_7_UNA_FOTO_5_8a8023ca65
Contraflujo en Av Universidad genera tráfico rumbo al norte
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
arden_decenas_camiones_de_ruta_tras_fuertes_vientos_juarez_0b4da43b01
Arden decenas de camiones de ruta tras fuertes vientos en Juárez
publicidad
×