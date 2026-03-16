Piden ambientalistas clausura inmediata de Matrimar

Diversas asociaciones civiles y activistas ambientales solicitaron a autoridades intervenir y clausurar la empresa Matrimar, S.A. de C.V. en la Reserva Estatal Sierra Picachos, ante presuntas afectaciones ecológicas.

El pronunciamiento fue emitido este 16 de marzo por colectivos ambientalistas, entre ellos Piensa Verde NL, junto con activistas independientes y figuras públicas vinculadas a la defensa del medio ambiente en la entidad.

En su posicionamiento, las organizaciones pidieron la clausura inmediata y definitiva de las actividades de la compañía, al considerar que existen daños ambientales que podrían afectar de manera significativa a este ecosistema protegido.

De acuerdo con los colectivos, las actividades desarrolladas por la empresa habrían superado los límites establecidos en su Manifestación de Impacto Ambiental presentada en 2019.

Según los datos difundidos por las organizaciones, la superficie impactada alcanzaría aproximadamente 2 millones 37 mil metros cuadrados, lo que representaría más de 390 mil metros cuadrados adicionales respecto a lo autorizado originalmente.

Además, señalaron que parte de las operaciones se habrían extendido hacia zonas dentro del polígono de la Reserva Estatal Sierra Picachos, un área natural protegida que alberga diversas especies de fauna y flora características del noreste del país.

Entre los impactos mencionados se encuentra la extracción de materiales y el depósito de residuos en aproximadamente 3,200 metros cuadrados adicionales dentro del área natural protegida, lo que podría afectar los procesos ecológicos de la zona.

Las organizaciones también expresaron preocupación por posibles alteraciones en los escurrimientos naturales y en los mantos acuíferos que abastecen de agua a la urbe regia, al considerar que la modificación del terreno podría influir en los sistemas de recarga hídrica.

En la Sierra Picachos habitan especies consideradas bajo algún nivel de protección en la normatividad ambiental mexicana, entre ellas el oso negro, el ocelote y el águila real, incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Otra de las preocupaciones señaladas por los colectivos es la presunta eliminación de cobertura vegetal en terrenos forestales fuera de las áreas autorizadas previamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2018.

Ante esta situación, los grupos ambientalistas solicitaron la intervención de distintas instancias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de que se realicen inspecciones.

También solicitaron que, de confirmarse las irregularidades, se inicie un procedimiento administrativo sancionador y se evalúe la posibilidad de presentar denuncias ante autoridades ministeriales por posibles delitos ambientales.

Las organizaciones indicaron que la Sierra Picachos representa un ecosistema estratégico para la región noreste del país debido a los servicios ambientales que provee, como la captación de agua, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad.

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