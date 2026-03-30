Irán rechaza propuestas de paz de EUA por ser 'poco realistas'

Washington amenazó con hacer volar todas las centrales eléctricas de Irán si no aceptan pronto un acuerdo.

El gobierno de Irán confirmó este lunes que había recibido propuestas de paz estadounidenses a través de intermediarios, tras las conversaciones mantenidas el domingo entre los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía.

Sin embargo, la respuesta no fue del todo positiva, pues consideran "irreales" las exigencias de la Casa Blanca. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que las propuestas eran "poco realistas, ilógicas y excesivas".

Nuestra postura es clara. Estamos sufriendo una agresión militar. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos y fuerzas están centrados en defendernos", declaró en rueda de prensa.

Poco después de las declaraciones de Baghaei, el presidente Trump afirmó en una publicación en redes sociales que Estados Unidos estaba en conversaciones con un "régimen más razonable" para poner fin a la guerra en Irán, pero también emitió una nueva advertencia sobre el estrecho de Ormuz.

"Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual probablemente sucederá, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al comercio, concluiremos nuestra encantadora 'estancia' en Irán haciendo estallar y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg", escribió el mandatario estadounidense, quien también amenazó con atacar las plantas desalinizadoras que suministran agua potable en Irán si no aceptan pronto este acuerdo.

Un funcionario de seguridad paquistaní, cuyo país intenta mediar en la guerra, dijo que parecía improbable que hubiera conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán esta semana.

Baghaei también afirmó que el parlamento iraní estaba estudiando una posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear, que reconoce el derecho a desarrollar, investigar, producir y utilizar la energía nuclear siempre y cuando no se busquen armas nucleares.

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