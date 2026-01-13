Podcast
Nuevo León

Piden dar a conocer resultados del programa ‘Vida Saludable’

Claudia Caballero solicitó dar a conocer los resultados del programa federal “Vida Saludable” que eliminó la comida chatarra de los planteles educativos

  • 13
  • Enero
    2026

Para poder construir políticas públicas que ayuden a eliminar enfermedades y trastornos entorno a la alimentación, la diputada del PAN, Claudia Caballero solicitó dar a conocer los resultados del programa federal “Vida Saludable” que eliminó la comida chatarra de los planteles educativos.

Fue a través de un exhorto a la Secretaría de Educación del Estado que se pidió la información, ya que se aseguró que durante el 2025 la obesidad aumentó y es indispensable comenzar a ver los motivos de dicho aumento.

“Quiero decirles que en 2025 cada hora se registró un aumento de alrededor de cinco personas con obesidad. Esto quiere decir que es un 30% más de años pasados en la obesidad de Nuevo León.

“Y obviamente pues es un caso que nos preocupa por todo lo que por todos estos cambios, como lo mencioné en un principio, de este este cambio de alimentación, tenemos que ver cómo eh cómo podría funcionar este cambio en México”, dijo Claudia Caballero.

Indicó que ya con las cifras en mano se puede trabajar en conjunto por una política pública que ayude a reducir tanto la obesidad, desnutrición y trastornos de la conducta alimentaria, que se pueda aplicar en los planteles educativos.

“Pues esperemos que lo contesten a la brevedad porque es información que se debería de tener eh en este caso la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud deberían tener esta información pues a la mano”, agregó Caballero.

 


